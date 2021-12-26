نائب محافظ المنيا يتابع دورات التحول الرقمي للعاملين بالجهات الحكومية

تابع الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، انتظام دورات التحول الرقمي للعاملين بالجهات الحكومية، وذلك في إطار رفع كفاءة الكوادر البشرية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجي ويعزز من سهولة حصول المواطن على الخدمات المحلية ومواجهة الفساد.

نائب محافظ المنيا يتابع دورات التحول الرقمي للعاملين





جاء ذلك بناءا على تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنفيذ دورات التحول الرقمي للعاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، ضمن خطة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري لمواكبة التطور والتحول التكنولوجي بمشروع التحول الرقمي للدولة.



نائب محافظ المنيا يتابع دورات التحول الرقمي للعاملين



وتابع نائب المحافظ،دورة التحول الرقمي لعدد 15 موظفا من مجلس مدينة المنيا، واستمع إلى شرح عن طبيعة الدورة والمواد المقدمة، كما فتح نقاشا مع المتدربين لقياس مدى استفادتهم من التدريب، وأكد لهم أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لتنفيذ البرامج التدريبية لجميع العاملين بالقطاع الحكومي بنطاق المحافظة، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطة الدولة للإصلاح الإداري الشامل على النحو الذي يحقق رضا المواطنين.

نائب محافظ المنيا يتابع دورات التحول الرقمي للعاملين

يذكر أن نائب المحافظ كان قد تفقد، منظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات، على مستوى جميع مراكز المحافظة، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، حيث تفقد خلال جولته، عددا من أقسام المستشفيات، للاطمئنان على المرضى وحرص على التحدث معهم والشد من أزرهم، معربا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل.

نائب محافظ المنيا يتابع دورات التحول الرقمي للعاملين

كما التقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبي بالمستشفى، حيث تابع سير العمل على أكمل وجه وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل إليهم تحيات وتقدير محافظ المنيا لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين لما يبذلونه من جهد، مؤكداَ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع الموقف الصحي بالمحافظة أولا بأول.