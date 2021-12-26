مساعد رئيس الوزراء تتفقد تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بالفيوم

قامت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، يرافقها الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم، فى إطار المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري، الذى يتم تنفيذه ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اليوم، إنه خلال الجولة أشارت المهندسة راندة المنشاوى إلى أن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذى يتم تنفيذه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيكون له مردود إيجابى يسهم فى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين فى مختلف المدن على مستوى الجمهورية، حيث سيكون له تأثير عمراني واجتماعي على قاطني تلك المناطق، وذلك من خلال إنشاء 500 ألف وحدة سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتضمنت الجولة تفقد موقف الأعمال بالعمارات السكنية الجارى تنفيذها بمنطقة الحواتم، وإحدى الشقق السكنية التي تم الانتهاء من تشطيبها كنموذج لباقي الوحدات، واستمعت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوها، لشرح تفصيلي حول مكونات المشروع، الذي تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تمت الإشارة إلى أن نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية وصلت إلى 71%، وأن المشروع مقام على مساحة 11.5 فدان، ويشمل تنفيذ 14 عمارة، بإجمالي 1100 وحدة سكنية، بمساحة 87 م2 للوحدة، إلى جانب 60 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات والجراجات.