«توشكى الخير» والدلتا الجديدة مستقبل مصر.. رسائل الرئيس السيسي اليوم

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعي ضمن المشروع القومى "توشكى الخير"، على افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظات الصعيد، ضمن “أسبوع الصعيد”.

وتقدم "الدستور" في التقرير التالي بعض رسائل السيسي اليوم أثناء تفقده مشروع "توشكى الخير".

دور وزارة الري في تنفيذ المشروعات الزراعية الجديدة:

تحدث الرئيس السيسي عن دور وزارة الري والموارد المائية في تنفيذ المشروعات الزراعية الجديدة وقال: "وزارة الري والموارد المائية هي المسئولة عن تبطين الترع، وهى بتشتغل وتوصل المياه لمناطق تصل إليها بشكل ضعيف نوفر المياه التي يتم فقدها، وده الوضع الطبيعي بالمناسبة".

تبطين الترع:

وتحدث الرئيس السيسي عن تبطين الترع قائلا: "تبطين الترع وضع استثنائي لتوفير المياه، الكل شق الترع واللي اتاخد يتاخد، واللى يمشى يمشى، بنحط فلوس كتير، ده شغل دولة كل واحد بيقوم بدوره، الحكومة بتوفر التخصصات والدراسات والمواد، وإحنا بننظم العمل ده كقوات مسلحة، الموضوع عامل مشترك بينا كلنا علشان نحقق المستهدف في الزراعة".

رسالة للقطاع الخاص:

وجه الرئيس السيسي رسالة للقطاع الخاص قال فيها: "إحنا بنعمل وهنسلم الأرض جاهزة للزراعة، عاوزين تيجوا تعملوا استثمارات، مش تتكلف جهد غير التعاقد على الفدان أو الإيجار وتشتغل والقمح جزء أساسى في الزراعة هنا باعتباره أمر استراتيجي".

دعم الصناعة:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في دعم الصناعة: "لو عاوزين تعملوا الصناعات المطلوبة للمشروعات التي تنفذها الدولة لوحدكم هنشجعكم، ونتحمل المخاطرة مع بعضنا، الموضوع همم الدولة بأجهزتها المختلفة بإرادة حقيقية للحل".

تخطي التحديات:

وقال الرئيس السيسي: "الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بيسمع منى الكلام كتير، فيه فرق كبير في الفكر والتخطيط النظري والممارسة العملية، إزاي تتجاوز التحديات، وإحنا بنعمل طريق الجلالة كان فيه 4.5 كليو حاجز جبلى، لو وقفنا الحاجز الجبلى هقوله مش هنعمله وفى عائقة، بنعمل طريق زيه وإحنا بنكسر التحديات ونتجاوزها ولو فيه حاجز جبلى 90 كليو هنعدي".



المشروعات الزراعية الجديدة تحتاج لجهد:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن العمل في المشروعات الزراعية الجديدة يحتاج إلى المزيد من المجهود من الناس للنهوض بالزراعة المصرية، مضيفا: "بقول الكلام علشان أقول للناس اللى بتسمع وتتكلم، الموضوع علشان يتعمل محتاج إلى جهد ووقت، ومش ينفع ناخد رأي حد، لازم نقول الحقيقة، كنا المفروض نعمل كده، المشروع ناجح 60%، فيه أرض فيها صلاحية 60%، هل في أرض صالحة للزراعة أكثر من توشكى".

الدلتا الجديدة:

ونوه الرئيس السيسي عن مشروع الدلتا الجديدة وقال: "حتى في مشروع مستقبل لمصر وهو الدلتا الجديدة، هل الأراضى المتاحة هناك نقول عليها صالحة للزراعة؟ آه.. الأرض فى الدلتا منخفضة وسهل المياه توصلها وعليها كمية طمى تراكمت من آلاف السنين، وبقت صالحة للزراعة".

مفيش زراعة نباتات زينة تاني:

وقال الرئيس السيسي عن نباتات الزينة: "دى طبيعة أرضنا ومش هنقعد نحط إيدينا على خدنا ومفيش نقطة مياه أو حتة أرض زراعية مفيش زراعة تاني لنباتات زينة، يعنى شوفوا الموضوع ده، أي نقطة مياه لنباتات موسمية لازم نستغلها ونستخدمها".

شغل الدكتور كمال الجنزوري:

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع توشكى: "ده شغل الدكتور كمال الجنزورى الله يرحمه من سنة 1997، إحنا مش أصحاب فضل ومش هنبقى أصحاب فضل، لما جيت هنا من 3 سنين لقينا فرع 4 وفيه حائط جرانيت مانع دخول المياه ومفيش حل، الموضوع سهل اعمل ويتعمل وعلشان نرد غيبة الدكتور كمال الجنزروي كل التحية لفريق العمل، وعملنا كوبري توشكى وسنطلق عليه محور الدكتور كمال الجنزوري هنا في مكانه اللي اختاره".