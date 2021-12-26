«صحة المنيا»: قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرية الشيخ مسعود.. غدًا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة شمال المحافظة خلال يومي 28 و28 من ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد أكدت تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المديرية كانت قد نظمت قافلة طبية بقرية تل العمارنة، بمركز دير مواس جنوب المحافظة، يومي 20 و21 من ديسمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1674 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة ، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 343 حالة جراحة، و 422 حالة أطفال، و204 باطنة، و92 قلب، و124 نساء وتنظيم أسرة، و115 أسنان، و183 جلدية، إلى جانب عمل 93 تحاليل مختلفة، وعمل 69 حالة موجات صوتية، وعمل 6 حالة رسم قلب، وعمل 4 حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 118 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 11 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 37 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 102 متردد.