مقتل شاب على يد صديقه بقرية بني صالح بالفيوم

لقي شاب مصرعه يدعى "إسلام. م" في العقد الثاني من العمر ومقيم بقرية بني صالح بالفيوم على يد صديقه لخلافات مالية، صباح يوم الثلاثاء، أثناء خروجه للعمل.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة قتل شاب يدعى إسلام لقى مصرعه أثناء نقله لمستشفى الفيوم لتلقي العلاج.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية مقتل الشاب يدعى “إسلام. م” في العقد الثاني من العمر على يد صديقه إثر خلافات مالية.

وتكثف جهود رجال المباحث التحريات لمعرفة مكان الجاني والقبض عليه بعد فراره من مكان الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.