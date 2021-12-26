عبور جديد في «أرض الفيروز».. وخبراء: 600 مليار دولار أنفقت لتنمية سيناء منذ 2014

على مدار 7 سنوات، استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تغيير ملامح الحياة فى مصر وفرض سياسة تنموية جديدة في الطريق إلى تأسيس الجمهورية الجديدة وفي إطار رؤية مصر 2030.

ففي 30 يونيو 2014، كلف الرئيس السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 418 مشروعًا في مختلف المجالات لتعمير شبه جزيرة سيناء، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات 486 مليار جنيه، نُفذ منها 276 مشروعًا بتكلفة 198 مليار جنيه، في حين يجري العمل على تنفيذ 110 مشروعًا بتكلفة 206 مليار جنيه.



ومن بين المشروعات التي تم افتتاحها في أرض الفيروز، “نفق الشهيد أحمد حمدي 2”، وإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظات السويس وجنوب سيناء، بالإضافة إلى عددٍ من مشروعات الطرق والكبارى والأنفاق.

ووفقًا لإحصائية محاور العبور خلال عام 2021، فقد عبر 5.3 ملايين مركبة من خلال الأنفاق، و1.3 مليون عبر الكبارى العائمة والمعديات، بإجمالى 6.6 مليون مركبة، ومرور 13 ألف و617 سفينة عبر قناة السويس بزيادة قدرها 6.7 %، بإيرادات بلغت 4 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار، في نفس التوقيت من العام الماضى، بزيادة قدرها 11.6%.

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: خلقت فرص للمستثمرين الأجانب

الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، قال إن مشروعات تنمية سيناء تجاوزت تكلفتها 600 مليار جنيه منذ عام 2014، ما ساعد في خلق فرص كبيرة أمام المستثمرين وخاصة الأجانب، بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل ضخمة للمصريين.

وأضاف أن افتتاح الرئيس السيسي مؤخرًا لـ"نفق الشهيد أحمد حمدي 2"، ليقتصر دوره على حركة البضائع فقط، سيساهم بشكل كبير في تسهيل سفر قاطني محافظات شمال وجنوب سيناء منها وإليها، ويسهل ربط التجمعات السكنية والزراعية والصناعية والسياحية بمنتهى السرعة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الشركات الأجنبية بدأت فى التهافت على الاستثمار في المنطقة بفضل ما تم تنفيذه من مشروعات قومية، مما سيكون له أثر بالغ في نهضة سيناء وسرعة تعميرها وتوفير فرص عمل لأبنائها.

ولفت "الإدريسي" إلى أن الحكومة لم تكتف بمشروعات التنمية الصناعية والبنية التحتية فقط، بل امتد اهتمام الحكومة إلى المشروعات التنموية الصحية والاجتماعية، فقد تم تطوير الوحدات الصحية بالمحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وافتتاح مشروعات أخرى من بينها مستشفى سانت كاترين.

الشافعي: تزيد التبادل التجاري بين مصر ودول العالم



قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص طوال الوقت على تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما فيها المناطق الحدودية، فلم تعد محافظة سيناء مهمشة كما كانت على مدار عقود سابقة.

وأشار الشافعي إلى أن سيناء تمتلك ثروات ضخمة من مناجم الذهب أو الغاز الطبيعي والبترول، يمكن أن تحول تلك المنطقة من مصر إلى أحد أهم مصادر الدخل القومي.

وتابع: مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة مؤخرًا فى أرض الفيروز تُسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية.