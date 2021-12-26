الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لماذ استخرجت النيابة جثة سيدة من المقابر بالدقهلية؟

جثة من المقابر
جثة من المقابر

أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم الأحد، استخراج جثة ربة منزل من المقابر بعد تقدم والدها ببلاغ يتهم فيه زوجها بالتسبب فى وفاتها. 

وتم استخراج جثمان الزوجة من المقابر بقرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين، وتم سحب ثلاثة عينات من جسدها، لبدء إجراء التحاليل والكشف على الجثمان، وتبين أن الوفاة تمت منذ 15 يومًا، كما كشفت التحقيقات عدم صدور تصريح دفن الجثمان حتى الآن.

وأكد والد ربة المنزل أنه فوجئ باتصال هاتفي من زوج ابنته وهو يعمل سائق 35 سنة، ويخبره بأن نجلته كريمة 26 سنة، قد توفيت بشكل مفاجئ، وبسؤال الزوج عن كيفية الوفاة.

وأشار إلى أنها استيقظت فى الصباح وقامت بتجهيز الفطار قبل الذهاب للعمل وكانت فى حالة طبيعية جدًا، وبعد ساعة عدت إلى المنزل فوجدتها نائمة ويحاول أبناءها إيقاظها ولكنها قد توفيت. 

وأضاف والد الضحية أنها عقب الانتهاء من مراسم الدفن، سأل عدد من الجيران فأكدوا له بأنهم سمعوا صوت مشاجرة بينهما في الصباح، وعقب ذلك سادت حالة من الهدوء مرة أخرى، وهو ما أثار الشك والريبة في الأمر. 

وأكد الأب أن ابنته لا تعاني من أي أمراض، ولديها طفلين الأول فى الصف الثاني الابتدائي والثانية طفلة 3 سنوات، وأن ليلة الوفاة كانت موجودة مع عدد من أقاربها ولم تشتك من أي مرض مفاجئ.

المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية استخراج جثة ربة منزل المقابر جثمان الزوجة

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