«شعراوي» يتلقى تقريرًا عن جهود «صوتك مسموع» لحل شكاوى «حياة كريمة»

تلقى اللواء محمود شعراوي تقريرًا عن أهم الشكاوى التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" خلال عام 2021 بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإجراءات الاستجابة لها.

وأشار شعراوي إلى تلقي "صوتك مسموع" 123 شكوى تتعلق ببعض متطلبات المواطنين في القرى التي ينفذ بها مبادرة “حياة كريمة”، وتمت الاستجابة لـ94 شكوى منها بنسبة 76,4% من إجمالي الشكاوى، لافتاً إلى أهمية توحيد وتكامل جهود كافة القطاعات بالوزارة بهدف حل شكاوى المواطنين في قرى المبادرة الرئاسية والتصدي للفقر متعدد الأبعاد، وتوفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في محافظات مصر ومد يد العون لهم لضمان حياة كريمة لهم ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم في كل محافظة.

وأوضح شعراوي، أن الشكاوى التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" تنوعت ما بين 53 شكوى تتعلق بمحور إحلال وتجديد منازل وسكن كريم وهو أحد محاور "حياة كريمة" إضافة إلى 27 شكوى تتعلق بالبنية الأساسية للقرى و24 شكوى خاصة بتوصيل مرافق، و5 شكاوى لإدراج قرى بمبادرة "حياة كريمة" إضافة إلى تطوير 6 قرى وإنشاء 2 قرى جديدة، وشكوتين تتعلق إحداهما بنقل تبعية قرية من مركز إلى مركز آخر والأخرى خاصة بالإعفاء من مصاريف التصالح.

وأشار التقرير إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت 20 شكوى تتعلق بمطالب عاجلة للمواطنين لدعم البنية الأساسية والمشروعات الخدمية في مراكز أسيوط ومنفلوط وساحل سليم وأبو تيج والبداري ومنفلوط وديروط والفتح بمحافظة أسيوط، و14 شكوى في مراكز المنيا وأبو قرقاص ومغاغة والعدوة ودير مواس بمحافظة المنيا، و10 شكاوى في مركز إسنا بالأقصر، وتم إدراج مطالب المواطنين في خطة العام المالي الحالي لحياة كريمة وخطة العام المالي القادم أو خطط الوزارات المركزية التي تنفذ مشروعات من خلال خطتها الاستثمارية أو الخطة التي تنفذها من خلال حياة كريمة.

وأوضح شعراوي، أن "صوتك مسموع" تلقت أيضاً 8 شكاوى تتعلق بدعم احتياجات القري في مراكز بسيون وزفتى وسمنود والمحلة الكبري بالغربية، و5 شكاوى في كل من مراكز الحسينية وصان الحجر وفاقوس بمحافظة الشرقية، والمنزلة وشربين وتمي الامديد بالدقهلية وشبين القناطر وقليوب وطوخ بالقليوبية، و7 شكاوى في كل من مراكز أشمون والخطاطبة والشهداء بالمنوفية، ودار السلام والمراغة وجرجا والبلينا بسوهاج، و6 شكاوى في مراكز دشنا والوقف وقوص ونجع حمادي بمحافظة قنا.

وأضاف الوزير أن “صوتك مسموع” مستمرة في تلقي الشكاوى الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بما يعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف، والاستجابة إلى شكواهم والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستهدفة في القرى المنفذة بها حياة كريمة، وتحقيق رضا المواطنين على الخدمات المقدمة وهو ما تعمل عليه مبادرة صوتك مسموع بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة.