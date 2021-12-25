السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لتاجر أشعل النيران في ابنته بكفر الشيخ

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم السبت، تاجر بالسجن المؤبد، عما أسند إليه بشروعه فى قتل ابنته بإضرام النيران فيها، فى أحداث القضية رقم 9213 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة بيلا.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "ع.ى.ص"، 49 سنة، تاجر خضراوات، ويقيم بمركز بيلا، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه بأنه فى يوم 22 سبتمبر 2021، شرع فى قتل ابنته عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم بيت النية، وعقد العزم المصمم على قتلها، على إثر خلافات سابقة، وأعد لذلك الغرض مادة مساعدة على الاشتعال "بنزين"، وفور مشاهدته إياها خلال تواجده داخل مسكنها سكب المادة المعجلة للاشتعال عليها، وأضرم النيران بها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم منفصل عن زوجته والدة المجنى عليها، وحضر إلى قرية سريوة التابعة لمركز بيلا، محل إقامة ابنته، ووالدته متخفيًا بارتداء النقاب، وسكب عليها مادة "بنزين"، ما أدى إلى إشعال النيران فيها، وإصابتها بحروق شديدة فى النصف العلوى من جسدها، وجرى نقلها إلى مستشفى الحامول المركزى، لقربه من قرية سريوة التى شهدت الواقعة.

السجن المؤبد مركز شرطة خلافات سابقة شرع في قتل شعال النيران إضرام النيران مستشفى الحامول المركزي محكمة جنايات كفر الشيخ

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