بعد وفاة ناصر متولي.. تغيير مواعيد اختبارات «معهد المحاماة» بالقاهرة الكبرى

قررت الأمانة العامة لنقابة المحامين، برئاسة حسين الجمال، تأجيل اختبارات نهاية الدورة الرابعة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، التي كان مقررًا انعقادها غدًا الأحد، إلى يوم الأحد الموافق 2 يناير من العام المقبل، وذلك لمحامي شمال القاهرة وحلوان، وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة، لوفاة ناصر متولي نقيب محامي شمال الجيزة.

ويجري معهد محاماة القاهرة الكبرى اختبارات نهاية الدورة الرابعة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات القاهرة الكبرى تحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل ‏طه مقرري المعهد.

ووفقًا للمواعيد الجديدة للاختبارات، تكون اللجان على النحو الآتي:

الأربعاء 29 ديسمبر، لنقابات جنوب الجيزة وشمال الجيزة، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا، ولنقابات شبرا الخيمة وبنها من الساعة 2:30 ظهرًا حتى 4:30 عصرًا.

الأحد 2 يناير لنقابات شمال القاهرة وحلوان، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا، ونقابات جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة من الساعة 2:30 ظهرًا حتى 4:30 عصرًا.

ويعد المعهد شرطًا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثًا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

وتوفي مساء اليوم السبت، المحامي ناصر متولي نقيب محامي الجيزة، لتتوالى رسائل النعي والتعزية من المحامين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على دوره في دعم المحامين ونصرة قضاياهم.