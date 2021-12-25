إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم ميكروباص بتريلا على الطريق الصحراوى الغربى أمام مدخل قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تريلا على الطريق الصحراوى الغربى أمام مدخل قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى.

وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم إسلام عبدالتواب حسانين البرمبل 25 سنة مصابًا بكسر بالساق الأيمن، ومحمد خالد مرسي البرمبل 22 سنة مصابًا بجرح بالأنف، وأحمد حسان حسن 28 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود شعبان على معوض 48 سنة مصابًا بكسر بالساق الأيمن.

كما أصيب محسن عباس حامد 31 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، وإسلام جمال محمود 25 سنة مصابًا باشتباه كسر بالساقين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

كما نقلت سيارات الإسعاف محمد سيد محمود عامر 30 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وندى أحمد محمود 25 سنة مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، ونورا سيد محمود عامر فيصل 23 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالصدر، وزهرة سيد علم الدين 25 سنة مصابة بكسر بالذراع اليسرى إلى مستشفى خاصة بمركز الواسطى بناءً على رغبتهم، وتحرير محضر بالواقعة.