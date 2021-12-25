السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

حادث
حادث

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم ميكروباص بتريلا على الطريق الصحراوى الغربى أمام مدخل قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تريلا على الطريق الصحراوى الغربى أمام مدخل قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى.

وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم إسلام عبدالتواب حسانين البرمبل 25 سنة مصابًا بكسر بالساق الأيمن، ومحمد خالد مرسي البرمبل 22 سنة مصابًا بجرح بالأنف، وأحمد حسان حسن 28 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود شعبان على معوض 48 سنة مصابًا بكسر بالساق الأيمن.

كما أصيب محسن عباس حامد 31 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، وإسلام جمال محمود 25 سنة مصابًا باشتباه كسر بالساقين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

كما نقلت سيارات الإسعاف محمد سيد محمود عامر 30 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وندى أحمد محمود 25 سنة مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، ونورا سيد محمود عامر فيصل 23 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالصدر، وزهرة سيد علم الدين 25 سنة مصابة بكسر بالذراع اليسرى إلى مستشفى خاصة بمركز الواسطى بناءً على رغبتهم، وتحرير محضر بالواقعة.

بني سويف ميكروباص الفيوم الطريق الصحراوي مستشفى خاص مستشفى الفيوم العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

روبى تتألق فى جلسة تصوير جديدة بإطلالة شتوية جريئة

إفساد الذوق العام.. اللعنة التى أصابت مشاهير المطربين والممثلين

أمطار متقطعة ونشاط رياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

«تسويق السياحة»: افتتاحات الرئيس لمشروعات الصعيد تصنع نموذجا للتنمية المستدامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر