«تسويق السياحة»: افتتاحات الرئيس لمشروعات الصعيد تصنع نموذجا للتنمية المستدامة

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم السبت، أن حجم المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة ما يتعلق منها بمحاور النقل والربط بين الطرق على غرار طريق قوص، الذي يربط بين محافظتي البحر الأحمر والأقصر، يعيد تشكيل وبناء منتج السياحة الثقافية، ويصنع نموذجًا للتنمية المستدامة، كونه يعطي فرصة كبيرة لاضطلاع السائحين بالمقاصد الشاطئية للاستمتاع بالسياحة الثقافية، وأبرز المعالم الأثرية في صعيد مصر، ويخلق فرص عمل للشباب.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الرئيس السيسي، هو أول من ترجم الاهتمام بالصعيد إلى مشروعات حقيقية، مشيرًا إلى أن الصعيد اليوم يستفيد من 4219 مشروع، تؤثر بشكل كبير على حياة المواطن، وتحول الصعيد لمنطقة جذب وخلق فرص عمل، موضحًا أن الرئيس يضع بناء الإنسان وحياته نصب عيناه، وهو ما يجعله يصنع نموذجًا فريدًا للتنمية المستدامة.



كما لفت إلى أن تطوير مطار أسيوط والمنطقة المحيطة به، سوف يرفع من فرص وصول السائحين لعدة مناطق داخل الصعيد تزخر بالعديد من القطع الأثرية المتنوعة، وهو ما يزيد من خلق فرص العمل بالقطاع السياحي.



وأضاف، أن اللجنة بكامل أعضائها، تتوجه بالشكر للقيادة السياسية التي جعلت من الصعيد هدفًا للتنمية بعد أن ظل منسي لعقود، وكانت خطط التنمية في الصعيد مجرد جمل في الخطابات السياسية، أما اليوم نلمس مشروعات على الأرض حيث يحظى الصعيد الآن بنسبة 65% من حجم مشروعات حياة كريمة.



وتابع، أن الافتتاحات التي جرت وقائعها، اليوم السبت، سوف تعيد تشكيل الطلب على عدة مقاصد سياحية، من بينها المنيا وجبل المحرق، أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، والتي حظيت باهتمام شديد نتيجة لتوجيهات القيادة السياسية، وتوقعت اللجنة أن يحظى الصعيد بالطلب على الاستثمار فيه بعد انطلاق العديد من المشروعات القومية، وتطوير وتهيئة البنية الأساسية به، خاصة الاستثمار في قطاع السياحة.