أسباب طنين الأذن وكيفية علاجه

يجعلك طنين الأذن تسمع أصوات غير موجودة، ويمكن أن يحدث بسبب تناول بعض الأدوية أو انسداد أذنك أو التهاب الجيوب الأنفية، ولكن يمكن أن يكون أيضًا علامة على مشكلة خطيرة مثل فقدان السمع أو إصابة الدماغ الرضحية.

وإذا ا سمعت رنينًا في أذنيك ولم يكن هناك مصدر للصوت في مكان قريب، فمن المحتمل أنك تسمع أصواتًا غير موجودة بالفعل، وأحيانًا يكون هذا الأمر عرضًا مؤقتًا لانسداد في أذنك وسيزول بعد إزالة الانسداد، ولكن في حالات أخرى ، يمكن أن يكون طنين الأذن مزمنًا ، ولا توجد طريقة لعلاجه، ونعرض لكم فيما يلي ستة من الأسباب الأكثر شيوعًا وما إذا كانت قابلة للعلاج أم لا وفقا لموقع INSIDER .

أسباب طنين الأذن

إنسداد في الأذن



قد تعاني من طنين الأذن إذا انسدت قناة أذنك بشمع الأذن أو الأوساخ أو أي مادة أخرى، حيث ينتنج الانسداد من تراكم الضغط في الجزء الداخلي من الأذن، و يمكن أن يلمس أيضًا طبلة الأذن الحساسة، و تؤدي إزالة الانسداد إلى إيقاف أي رنين. لكن في بعض الأحيان ، يمكن أن تسبب الانسدادات الشديدة ضررًا دائمًا يؤدي إلى طنين مزمن.

فقدان السمع



لديك خلايا شعر حساسة في أذنك ترسل إشارات كهربائية إلى عقلك والتي تفسرها على أنها صوت، ويمكن أن تتكسر خلايا الشعر هذه عندما تعرض نفسك للضوضاء الصاخبة ، أو يمكن أن تتضرر بمرور الوقت نتيجة الشيخوخة.

وفي هذه الحالة نظرًا لعدم وجود اتصال سمعي واضح بالدماغ ، فإن الدماغ ينتج إشارات وهمية لتعويض المدخلات المفقودة، وإذا كنت تعتقد أنك تعاني من ضعف السمع ، فاتصل بطبيبك الذي يمكنه إحالتك إلى أخصائي سمع لتقييم حالتك وتحديد العلاج.

إلتهاب الأذن والجيوب الأنفية

يعاني العديد من الأشخاص من طنين الأذن عند الإصابة بعدوى في الأذن أو التهاب الجيوب الأنفية أو نزلة برد، وتتسبب هذه الأمور في تراكم سائل الجيوب الأنفية في الأذن ، مما يؤدي إلى تغيير الضغط الذي يسبب الطنين.

بعض الأدوية



الأدوية السامة للأذن هي فئة من الأدوية المعروفة بتلفها وتسبب فقدان السمع، وهذه الأدوية هي سبب شائع لفقدان السمع بين كبار السن.

وثبت أنه يتطور فقدان السمع وطنين الأذن الناجمين عن الأدوية السامة للأذن بسرعة ، و تختفي الآثار الجانبية عندما تتوقف عن تناول الدواء، وأبرو هذه الأدوية هي المضادات الحيوية وأدوية السرطان.

ضغط المفصل الصدغي الفكي



قد يكون سبب طنين الأذن هو خلل وظيفي في المفصل الصدغي الفكي ، وهي حالة مؤلمة تسبب ألمًا في الفك ، وأصوات فرقعة أثناء المضغ والكلام ، وحركة محدودة للفك.

والمفصل الصدغي الفكي هو مفصل كبير يربط الفك السفلي بالجمجمة، ونظرًا لأن المفصل الفكي الصدغي مجاور للنظام السمعي لأذنك ويشارك في الاتصالات العصبية مع أذنك ، فإن تلف العضلات أو الأربطة أو الغضروف في المفصل الفكي الصدغي يمكن أن يسبب أعراض طنين الأذن.

إصابة الدماغ الرضحية



تُعد إصابات الدماغ الرضحية سببًا رئيسيًا لطنين الأذن ، خاصةً في صفوف العسكريين وممارسي التمارين الرياضية.

وينتج إصابات الدماغ الرضحية عادة عن ضربة مفاجئة وعنيفة أو هزة في الرأس أو الجسم، وعندما يحدث هذا يمكن أن يتلف مركز المعالجة السمعية في دماغك وقد تحدث أعراض طنين الأذن.

علاج طنين الأذن



عادةً ما يتضمن علاج طنين الأذن المزمن علاجًا صوتيًا ويمكن أن يشمل أحيانًا استخدام المعينات السمعية أو الأجهزة التي تمنع الضوضاء وتجعل الأعراض أقل وضوحًا.

وإذا استمر طنين الأذن لأكثر من 5 دقائق في المرة الواحدة ، وأصبح مزعجًا ، فمن الجيد أن ترى طبيبًا لفحص فقدان السمع المحتمل والتأكد من أن حالته مستقرة.