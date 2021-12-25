كل ما تريد معرفته عن تمرين «كيجل» وطرق القيام به

تمارين كيجل هي نوع من التمارين التي تساعد على تقوية عضلات قاع الحوض، ويمكن أن تحسن تمارين كيجل من التحكم في المثانة، وبإمكان كلا من الرجال والنساء الاستفادة منها، حيث يهدف تمرين كيجل إلى تقوية عضلات منطقة الحوض ، ويرجع مسمي تمارين كيجل إلي الطبيب أرنولد كيجل، طبيب أمراض النساء الأمريكي الذي طور هذا المفهوم في الخمسينيات من القرن الماضي لمساعدة المرضى الذين يعانون من سلس البول، وفي وقا لاحق وجد أن للتمارين عدد من الفوائد الأخرى.

الهدف من تمارين كيجل

يمكن أن يكون العمر ، وزيادة الوزن ، والجراحة ، والولادة من العوامل المساهمة في ضعف عضلات قاع الحوض، وعندما يكون لديك قاع حوض ضعيف يمكن أن يؤدي إلى مشاكل طبية لكل من النساء والرجال مثل تسرب البول أو البراز ، وألم في أسفل الظهر أو الحوض أو الأعضاء التناسلية ، وألم أثناء الجماع. لهذا السبب تعتبر تمارين كيجل مهمة، وفقا لموقع MEDECINE .

ما هي فوائد ممارسة تمارين كيجل؟

تساعد تمارين كيجل في منع تسرب البول، ويمكنها أيضا تحسين أعراض تدلي أعضاء الحوض، وعلاج الفتق الذي يتسبب في انهيار جدران المهبل وبروزها، مما يؤدي إلى نزول أعضاء الحوض من وضعها التشريحي الطبيعي.

وتعمل تمارين كيجل على تحسين الدورة الدموية في قاع الحوض والمهبل ، وقد يكون هذا مفيدًا للنساء بشكل خاص وأن بعض النساء تشعر بعد الولادة ، أن مهبلهن ليس ضيقًا كما كان من قبل ويريدن إجراء عملية جراحية لذلك، ولكن تقوية عضلات قاع الحوض من خلال تمارين كيجل يمكن أن تجعلها أكثر إحكامًا لأن النساء أكثر قدرة على تقليص عضلاتهن ، وقد يؤدي ذلك إلى تحسين الإحساس، وحتى لو كان الأمر نفسيًا ، يمكن أن يساعد النساء على الشعور بتحسن تجاه قاع الحوض، لذلك هناك فائدة إيجابية.

هل تمارين كيجل للنساء فقط؟ أو للرجال أيضًا؟



تمارين كيجل مفيدة أكثر حيث تساعد الرجال الذين يعانون من أعراض فرط نشاط المثانة أو الإجهاد أو سلس البول، على سبيل المثال قد يستفيد الرجال الذين خضعوا لجراحة البروستاتا من تمارين كيجل.

هل كيجل فقط للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحوض؟ أو يمكن لأي شخص أن يفعلها؟



هذه التمارين ليست ضارة لأي شخص فهي تنشط العضلات في أجسامنا، وعادة ما يذهب الأشخاص إلى صالة الألعاب الرياضية لمعالجة عضلات الذراعين والساقين ، لكننا نهمل عضلات قاع الحوض، وللحفاظ على صحة قاع الحوض خلال فترة الحمل ، يمكن للمرأة الاستفادة من هذا التمرين إذا قامت بها بشكل صحيح.

فيجب الأخذ في الإعتبار أن كثير من النساء يخطئن في ذلك ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم بعض المشاكل.

طريقة القيام بتمارين كيجل

أولا تأكد من أن مثانتك فارغة، وابحث عن نفس العضلات التي تستخدمها لإيقاف تدفق البول، ثم اضغط على هذه العضلات واستمر في ذلك لمدة 10 ثوانٍ ، ثم استرخ لمدة 10 ثوانٍ.

وقم بثلاث مجموعات يوميًا ، كل مجموعة من 10 إلى 15 تمرين كيجل.



ماذا يمكن أن يحدث إذا قمت بعمل تمارين كيجل بشكل غير صحيح؟



غالبًا ما تتقلص عضلات النساء بشكل غير صحيح في الأرداف أو الفخذين الداخليين ، ويضغطن بشكل أساسي على أفخاذهن معًا، ويضيف هذا الأمر كثير من الاجهاد وزيادة ضغط البطن، وهذا ليس جيدًا لسببين أولهم أن التمرين سيصبح غير فعال وثانيًا ، ينتج عن الإجهاد تأثير معاكس.