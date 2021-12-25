محافظ الغربية يهنئ الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد الجديد من خلال زيارة لكنيسة سيدة البشارة، حيث كان في استقباله الأب برنابا فانوس القائم بأعمال منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والأب دانيال حنا وعدد من رجال الدين بالكنيسة.

وخلال الزيارة أكد رحمي علي حرصه الدائم للحضور وتقديم التهنئة، واعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعياً المولى عز وجل أن يُديم المحبة والإخوة وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يديم نعمة الأمان والاستقرار.

من جانبه أعرب الأنبا برنابا فانوس عن مدى سعادته لحرص المحافظ على الحضور، وتقديم التهنئة في كل عيد، مشيرًا إلى أن هذا يعكس روح التسامح والمحبة التي يتميز بها أبناء مصرنا الحبيبة.

جاء ذلك بحضور عادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، فادي عادل مسئول العلاقات العامة بالكنيسة والمهندس مجدي فارس.

وفى سياق متصل؛ تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فعاليات قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من انتشار العمى التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري بقرية تفهنا العزب مركز زفتى ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالغربية.

وأكد المحافظ أن القافلة تمكنت من توقيع الكشف على عيون 763 مواطنًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد 254 مواطنًا.

واطلع المحافظ على تقرير مفصل عن فعاليات القافلة، والتي شملت تشخيص احتياج 98 مواطنًا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة سوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريبًا، كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 217 مواطنًا لنظارات طبية على أن يتم تسليم النظارات للمواطنين خلال عشرة أيام من تنفيذ القافلة.