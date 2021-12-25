تفاصيل التحقيقات فى مقتل طفل على يد الزوج الثالث لأمه بالتبين

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة 15 مايو والتبين، اليوم السبت، في القضية رقم 3013 لسنة 2021، عن مقتل الطفل "زياد هشام نصر"، وعمره عام ونصف العام على يد والدته وزوجها الثالث بمنطقة التبين.

وأقر المتهم "سمير نبوي عبده"، 24 سنة، سائق ومقيم بالمعصرة بارتكاب الواقعة، لأنه نما إلى علمه حدوث علاقة آثمة بين الأم وبين زوجها السابق عرفيًا "هشام نصر"، مما أوغر في صدره وآثار حفيظته تجاه المجني عليه "زياد هشام نصر"، وشقيقه "أحمد هشام نصر"، وعمره 3 سنوات.

وتابع المتهم: قمت بشراء عقار يسمى "كلوزابكس"، والتعدي بالضرب على الطفل "أحمد هشام"، محدثًا إصابته بذراعيه وقدميه، وإعطائه قرصين من العقار سالف الذكر، ثم الدلوف إلى مكان تواجد المجني عليه "زياد هشام"، والتعدي عليه بالضرب وإعطائه قرصين من ذات العقار.

وتابع المتهم، أنه عقب مرور فترة فيما يقرب من 3 ساعات تقريبًا نما إلي علمه وفاة الطفل زياد، وبالاتفاق مع والدته حال علمها بكيفية وفاة نجلها قاما بدفنه في مدافن عائلة صديقتها المدعوة "منال محمد"، مع إيهام سالفة الذكر بأنه لا يمكن استخراج تصريح الدفن لعدم قيد المتوفي بدفتر المواليد، وتمكن بتلك الوسيلة بالاشتراك مع زوجته دينا بدفن جثة نجلها.

كانت النيابة قد قررت حبس والدة الطفل وزوجها الثالث المتهم الرئيسي، كما قررت إخلاء سبيل المتهمة الثالثة منال محمد، بضمان محل إقامتها بعدما أثبتت تحريات المباحث حسن نيتها وعدم معرفتها بوجود شبهة جنائية.