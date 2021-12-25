حبس شخصين بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشرقية

قررت جهات التحقيق، اليوم السبت، حبس شخصين بتهمة الإتجار في المخدرات بالشرقية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة الزقازيق مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد محلي وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات- مبلغ مالي- هاتفي محمول).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.