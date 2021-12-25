السيسى يؤكد ضرورة توفير «مناطق تنموية خدمية» على الطرق الجديدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ضرورة توفير "مناطق تنموية خدمية" على الطرق الجديدة لخدمة المواطنين، معتبرا أن الهدف ليس إقامة محطات وقود فقط، وإنما يمكن تسميتها "مناطق تنموية"، لأن الدولة ستقوم من خلالها بتقديم خدمات أخرى لصالح مرتادي هذه الطرق.

وقال الرئيس السيسي- في تعقيب على كلمة وزير النقل المهندس كامل الوزير، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد من محافظة قنا- إن هذه المناطق التنموية الخدمية ستوفر عامل الأمن، ففي كل 20 كيلومترا ستوجد عربة إسعاف وسيارة شرطة وأخرى إنقاذ، كما ستقوم وزارة الاتصالات بتوفير "برج إشارة"؛ لتغطية الطريق بخدمة شبكات الهاتف الجوال.

وأكد الرئيس أهمية إنشاء مناطق تنموية خدمية على الطرق حتى لو ليست ذات جدوى اقتصادية، لأنها ستعود بالنفع على المواطنين مرتادي هذه الطرق، وقال إن الدولة يمكنها إقامة 15 منطقة خدمية، من بينها خمس ليست ذات جدوى اقتصادية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في عدد من محافظات صعيد مصر، من مدينة «قوص» في محافظة قنا.

وكان في استقبال الرئيس فور وصول مقر الاحتفالية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، إلى جانب عدد من كبار رجال الدولة.

ويأتي افتتاح هذه المشروعات القومية ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتشمل المشروعات: افتتاح المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، وافتتاح المجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، وافتتاح المجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا، وافتتاح المجمع الصناعي «هو» بمحافظة قنا، وافتتاح المجمع الصناعى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويجري العمل بخمسة مجمعات صناعية أخرى.

كما تشمل هذه المشروعات: محور قـوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترًا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غربًا عبر نهر النيل، ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات ويربط بين البر الشرقي للنيل «طريق الصعيد الحر عن طريق وصلة بياض العرب» وبين البر الغربي للنيل «طريق الفيوم بني سويف»، ومحور سمالوط بمحافظة المنيا بطول 24 كيلومترًا ويربط الطريق الصحراوي الشرقى بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غربًا عبر نهر النيل.