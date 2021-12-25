افتتحه الرئيس اليوم.. معلومات عن طريق «سفاجا - القصير- مرسى علم» الجديد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الطريق الإقليمي الجديد الرابط بين مدينة سفاجا والقصير ومرسى علم، والذي يعد ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، بعد انتهاء الهيئة العامة للطرق والكبارى من إنشائه، ضمن خطة إنشاء الطريق الساحلي وازدواجه.

ويعتبر الطريق خطوة كبيرة نحو التنمية لمناطق جنوب البحر الأحمر، حيث يبدأ الطريق الجبلي من الكيلو 35 سفاجا وصولا لمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، ويضم وصلات فرعية على الفنادق المختلفة ومدينة القصير الواقعة وسط مدينة سفاجا ومرسى علم، وتبلغ مسافة الطريق 200 كيلو متر بنظام حارتين نظام فردى حتى الكيلو 37 القصير حتى جنوب مرسى علم.

وتم إنشاء الطريق بكلفة مالية وصلت لمليار و700 مليون جنيه، ويعد ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق الذى تنفذه الدولة المصرية، حيث يوفر الطريق الوقت في الوصول الي مدينة مرسى علم ويقضي على تكرار الحوادث على الطريق الساحلي غير المزدوج.

ويأتي طريق سفاجا القصير مرسى علم الذي افتتحه الرئيس السيسي منذ قليل، مجهز بأحدث عمليات الإنشاء الحديثة لتحمل ومواجهة مخاطر السيول التي تتعرض لها مناطق جنوب البحر الأحمر .

من جانبه قال اللواء وآصف عدلي رئيس مدينة مرسي علم، أن مشروع ازدواج طريق "سفاجا -القصير - مرسي علم"، يعتبر استكمالا لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر حيث تم الانتهاء من ازدواج الطريق لمسافة 35 كم جنوب مدينة سفاجا، وإنشاء مسار جديد موازي للطريق القائم بعدد 2 حارة بإجمالي عرض 9.2 متر، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن أهم مشروعات الطرق بالمحافظة.

وأضاف رئيس مدينة مرسي علم ل الدستور، أن الطريق الجديد الذي من المتوقع أن يفتتحه الرئيس اليوم يساهم فى سرعة الوصول للمدن الرئيسية بالبحر الأحمر، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية الواقعة على امتداد مساره، بداية من سفاجا وحتى آخر نقطة له بمرسى علم.