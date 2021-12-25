السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن ربة منزل صدمتها سيارة مجهولة فى القليوبية

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، اليوم السبت، التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعد ان صدمتها سيارة مجهولة بطريق ترعة الإسماعيلية اتجاه مسطرد قبل كوبرى سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية وتبين ان الجثة  بها إصابتها بكسر بالجمجمة وكسور بالذراعين والحوض كما أمرت النيابة بضبط المتهم الهارب والسيارة أداة الجريمة وتحديد هوية المتوفاة.

وعن التفاصيل تلقى  مركز شرطة الخانكة بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفاة بطريق ترعة الإسماعيلية تجاه مسطرد قبل كوبرى سرياقوس دائرة المركز.

جرى انتقال  قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة مجهولة "فر قائدها هاربا عقب الحادث" بسيدة مجهولة الهوية فى العقد السابع من العمر، ولم يعثر بحوزتها على ثمة أوراق تفيد فى تحديد شخصيتها، ما أدى إلى وفاتها متأثر بإصابتها بكسر بالجمجمة وكسور بالذراعين والحوض.

وبسؤال شهود الواقعة أكدوا أنهم شاهدوا سيارة "حمراء اللون" تصطدم بالمتوفاة حال عبورها الطريق المشار إليه وفرت هاربة عقب الحادث، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق.

قوات الأمن المباحث الجنائية الصحة النفسية ترعة الإسماعيلية امن القليوبية التصريح بدفن

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