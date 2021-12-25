«الرؤية والإنجاز».. حفر 949 بئرًا جوفية في المليون ونصف فدان

نفذت الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، عدة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الماضية، للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها، والتى يستعرضها كتاب "الرؤية والإنجاز"، وإلقاء الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال فترة 7 سنوات فى مجال إدارة وتطوير الموارد المائية فى مصر.

كما استعرض كتاب الرؤية والإنجاز، عددا من المشروعات القومية المنفذة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وزيادة معدلات النمو وتوفير المياه للأراضي الزراعية والمستصلحة.

كذلك استعرض كتاب الرؤية والإنجاز، خطة وزارة الموارد المائية والري لحفر آبار جوفية فى مناطق الاستصلاح وتشغيلها بالطاقة الشمسية، والتى بلغت حفر وتجهيز 1565 بئراً جوفية لتوفير المياه.

كذلك نفذت وزارة الموارد المائية والري، أعمال حفر وتجهيز 1565 بئراً جوفية لتوفير المياه للأراضى الزراعية والمستصلحة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف والمجاري المائية.

كما تضمنت الأعمال المنفذة، حفر 949 بئرًا جوفية في مناطق الاستصلاح فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وحفر 237 بئرًا جوفية يتم تشغيلها من خلال الطاقة الشمسية والكهربائية.

من جهته أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، أنه يتم استكمال تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتنمية الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها، وذلك ضمن خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة بها، تتضمن توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري وتطبيق نظم الري الحديث وتأهيل الترع المتعبة.

كما يتم إنشاء وتجديد المنشآت المائية وتأهيل السد العالي وخزان اسوان، وحفر الآبار الجوفية وتشغيلها بالطاقة الشمسية والكهربائية.

في السياق ذاته، تستهدف خطة قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال متكاملة لحفر الآبار الجوفية وتشغيلها بالطاقة الشمسية والكهربائية في مختلف المناطق الزراعية والمستصلحة في مختلف محافظات الجمهورية.