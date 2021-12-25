سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-12-2021

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة استقرار ملحوظ خلال فترة التعاملات اليوم السبت، حيث بلغ 15.71 جنيه، في ظل اهتمام عديد من المتعاملين في السوق المصرفي بأسعار الصرف منهم رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الصناعية والتجارية، خاصة مع تأثير سعر الدولار على أسعار كثير من السلع الأساسية والمنتجات التى تباع في الأسواق المصرية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى السياق ذاته، أظهرت بيانات التداول خلال فترة التعاملات استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خاصة مع قيام البنك المركزي المصري والبنوك التابعة بتوفير كميات الدولار اللازمة لكافة العملاء لعدم خلخلة سوق الصرف فى البنوك ومكاتب الصرافة.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلي ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15ز66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا كشف تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.75 جنيه للشراء بينما سجل 15.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم

وأيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15.66 والبيع عند 15.76 خلال التعاملات.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.