رئيس صربيا: سأطلب من فلاديمير بوتين كميات إضافية من الغاز

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنه يعتزم الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت ليطلب منه توريد كميات إضافية من الغاز لصربيا.

وقال "فوتشيتش"، في حديث للتلفزيون الصربي: " سأتحدث مع بوتين من جديد، وسأطلب كميات إضافية من الغاز".

وكان مدير شركة "صربيا غاز" دوشان باياتوفيتش قد توجه إلى بطرسبورج، حيث بدأت يوم الإثنين مباحثاته مع إدارة شركة "جازبروم" الروسية حول توريد 4 ملايين متر مكعب من الغاز في اليوم إضافيًا.

وكان "فوتشيتش" قد صرح يوم 8 ديسمبر الجاري، أنه بحث مع قيادة "غازبروم" شراء كميات إضافية من الغاز بحجم أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز في السنة.

وعقد الرئيسان الروسي والصربي لقاء في مدينة سوتشي في 25 نوفمبر الماضي، حيث أعلن "فوتشيتش" في ختامه أن سعر الغاز لصربيا سيكون عند مستوى 270 دولارًا لكل ألف متر مكعب خلال الأشهر الستة القادمة.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده تسلمت أنظمة "كورنيت" الصاروخية الروسية الصنع المضادة للدبابات.

وقال الرئيس خلال حديثه للتلفزيون الصربي: "اليوم وصلت إلى صربيا أفضل صواريخ مضادة للدروع في العالم، وهي صواريخ "كورنيت"، واشتريناها بسعر ممتاز ودفعنا سلفًا".

وأضاف أن الأنظمة الصاروخية الجديدة تمثل "تعزيزًا كبيرًا للجيش الصربي، ويصبح جيشنا أقوى فأقوى كل يوم وأنا فخور بذلك".

يذكر أن صربيا تعتبر أكبر مستورد للأسلحة الروسية في أوروبا، وخلال السنوات الأخيرة قدمت روسيا لصربيا 30 دبابة محدثة من نوع "تي 72 إم إس"، و30 عربة مدرعة "بي إر دي إم-2"، و7 مروحيات من نوع "مي 17"، و"مي 35"، و6 مقاتلات من نوع "ميج 29".

واشترت كذلك بطارية من أنظمة "بانتسير" للدفاع الجوي، وأعربت عن رغبتها في شراء أنظمة "إس-400".