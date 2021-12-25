السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ما هو صداع السعال؟

صداع السعال
صداع السعال

يًعتبر السعال من الأمور التي قد تصاحبك خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس التي تجعلك عرضة للإصابة بنزلات البرد، حيث يحاول جسمك التخلص من المخاط الزائد في الشعب الهوائية في كل مرة تسعل فيها، فإذا كنت تسعل بقوة كافية ، فمن الممكن أن تعاني من الصداع.

 

في السطور التالية يسلط الأطباء بموقع "healthybuilderz" الضوء على بعض الأمور المتعلقة بصداع السعال وكيفية التخلص منه.

 

الأسباب الأكثر شيوعًا:

نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق، كل هذه الحالات يمكن أن تجعلك تسعل لأنها يمكن أن تسبب تهيجا في مجرى الهواء ويريد جسمك فقط طرد المخاط الزائد، وفي بعض الأحيان، قد تفشل في التخلص مما يسبب التهيج، وهذا يمكن أن يسبب لك السعال بشدة.

 

يحدث صداع السعال لأن الضغط داخل رأسك يزداد في كل مرة تسعل فيها، فالضغط المتولد يضغط على الأعصاب في الرأس، وهو أمر يمكن أن يسبب الألم.

 

يقول الأطباء إن صداع السعال يمكن تصنيفه في الواقع إلى نوعين: صداع السعال الأولي وصداع السعال الثانوي.

 

صداع السعال الأولي:

هو السعال بقوة بحد ذاته ولا شيء آخر، إنها من النوع الذي قد تتعرض له إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا أو التهاب في الحلق.

 

وقد تشعر بصداع السعال مباشرة بعد السعال الشديد - يبدأ كنوع من الألم الحاد الذي يشعر به عادةً في مؤخرة الرأس، ولكن لا يدوم الألم الحاد طويلًا لأنه يتم استبداله فورًا بألم خفيف يمكن أن يستمر لعدة ثوانٍ أو حتى بضع دقائق.

 

صداع السعال الثانوي:

على عكس صداع السعال الأولي، لا يظهر الصداع الثانوي بعد السعال مباشرة، فقد يتألم رأسك تدريجيًا بعد السعال الشديد، فقد تواجه أيضًا بعض الأعراض الأخرى غير العادية.مثل الدوخة والإغماء.

 

يقول الأطباء إن الصداع الثانوي الناتج عن السعال يمكن أن يكون بسبب بعض الحالات الطبية الخطيرة مثل تمدد الأوعية الدموية أو ورم موجود في الدماغ. 

 

العلاج الفعال:

من الواضح أنه من الأهمية بمكان أن تسعى للحصول على رعاية طبية على الفور إذا كنت تشك في أن ما تعاني منه هو صداع سعال ثانوي وليس صداع سعال أولي.

 

من ناحية أخرى ، فإن التعامل مع صداع السعال الأولي يستلزم علاج البرد أو الأنفلونزا أو التهاب الحلق الذي يسبب لك السعال بشدة.

 

كما أن هناك أيضًا العديد من الطرق المختلفة للتعامل مع أسباب صداع السعال الأولي في المنزل، بدءًا من الراحة في الفراش ، وتناول الكثير من السوائل إلى شاي الزنجبيل مع العسل.

الشعب الهوائية نزلات البرد الانفلونزا التهاب الحلق نزلات البرد والإنفلونزا

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

خبراء أمريكيون يحذرون من تأثيرات جائحة كورونا على الصحة العقلية للأطفال

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت 25 -12-2021

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-12-2021

ألمانيا تسجل 22214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«الداخلية» تكشف حقيقة الاعتداء على شخص أثناء إغلاقه باب مسجد بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى الضفة الغربية