ما هو صداع السعال؟

يًعتبر السعال من الأمور التي قد تصاحبك خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس التي تجعلك عرضة للإصابة بنزلات البرد، حيث يحاول جسمك التخلص من المخاط الزائد في الشعب الهوائية في كل مرة تسعل فيها، فإذا كنت تسعل بقوة كافية ، فمن الممكن أن تعاني من الصداع.

في السطور التالية يسلط الأطباء بموقع "healthybuilderz" الضوء على بعض الأمور المتعلقة بصداع السعال وكيفية التخلص منه.

الأسباب الأكثر شيوعًا:

نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق، كل هذه الحالات يمكن أن تجعلك تسعل لأنها يمكن أن تسبب تهيجا في مجرى الهواء ويريد جسمك فقط طرد المخاط الزائد، وفي بعض الأحيان، قد تفشل في التخلص مما يسبب التهيج، وهذا يمكن أن يسبب لك السعال بشدة.

يحدث صداع السعال لأن الضغط داخل رأسك يزداد في كل مرة تسعل فيها، فالضغط المتولد يضغط على الأعصاب في الرأس، وهو أمر يمكن أن يسبب الألم.

يقول الأطباء إن صداع السعال يمكن تصنيفه في الواقع إلى نوعين: صداع السعال الأولي وصداع السعال الثانوي.

صداع السعال الأولي:

هو السعال بقوة بحد ذاته ولا شيء آخر، إنها من النوع الذي قد تتعرض له إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا أو التهاب في الحلق.

وقد تشعر بصداع السعال مباشرة بعد السعال الشديد - يبدأ كنوع من الألم الحاد الذي يشعر به عادةً في مؤخرة الرأس، ولكن لا يدوم الألم الحاد طويلًا لأنه يتم استبداله فورًا بألم خفيف يمكن أن يستمر لعدة ثوانٍ أو حتى بضع دقائق.

صداع السعال الثانوي:

على عكس صداع السعال الأولي، لا يظهر الصداع الثانوي بعد السعال مباشرة، فقد يتألم رأسك تدريجيًا بعد السعال الشديد، فقد تواجه أيضًا بعض الأعراض الأخرى غير العادية.مثل الدوخة والإغماء.

يقول الأطباء إن الصداع الثانوي الناتج عن السعال يمكن أن يكون بسبب بعض الحالات الطبية الخطيرة مثل تمدد الأوعية الدموية أو ورم موجود في الدماغ.

العلاج الفعال:

من الواضح أنه من الأهمية بمكان أن تسعى للحصول على رعاية طبية على الفور إذا كنت تشك في أن ما تعاني منه هو صداع سعال ثانوي وليس صداع سعال أولي.

من ناحية أخرى ، فإن التعامل مع صداع السعال الأولي يستلزم علاج البرد أو الأنفلونزا أو التهاب الحلق الذي يسبب لك السعال بشدة.

كما أن هناك أيضًا العديد من الطرق المختلفة للتعامل مع أسباب صداع السعال الأولي في المنزل، بدءًا من الراحة في الفراش ، وتناول الكثير من السوائل إلى شاي الزنجبيل مع العسل.