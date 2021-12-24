السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عز الدين نجيب يعرب عن سعادته بعودة مرسم الأقصر التاريخى

عودة مرسم الأقصر
عودة مرسم الأقصر

أعرب الفنان والناقد التشكيلي عز الدين نجيب عن سعادته بعودة مرسم الأقصر التاريخي، الذي أفتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة؛ أمس ضمن فعاليات افتتاح تجديد قرية المعماري الراحل حسن فتحي.

وكتب «نجيب» عبر حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»: «الصورة في الافتتاح الجديد لمرسم الأقصر التاريخى.. السيدة وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ومدير صندوق التنمية د. فتحي عبد الوهاب أمام بعض لوحاتي في المعرض الذي أقيم بهذه المناسب بالأمس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ بمقره الجديد بقرية الجرنة التي أنشأها رائد العمارة البيئية حسن فتحي في الأربعينيات.. وكنت مدعوا لحضور الافتتاح والعرض باعتباري أحد فناني مرسم الأقصر القديم في الستينيات، لكن ظروفي المرضية منعتني من السفر، فكانت أعمالي هناك حاضرة نيابة عنى».

وأضاف: «حسب معلوماتي فقد ضم المعرض ثلاثة أجنحة لثلاثة فنانين ممن ارتبطوا بمرسم الأقصر في سنوات مجده القديم وهم ممدوح عمار، وعبد الغفار شديد وأنا، وأعتز بزمالتى للفنان "شديد" خلال فترة المرسم ومن قبلها فترة الدراسة ونفس الدفعة من كلية الفنون الجميلة ١٩٦٢، أما الفنان عمار فقد سبقنا بحوالي 5 سنوات على الأرجح. لكن الصداقة بيننا امتد وازدهرت حتى آخر مشواره رحمه الله».

2000
2000
الناقد عز الدين نجيب مرسم الأقصر تطوير قرية حسن فتحي ممدوح عمار عبد الغفار شديد

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