«الرؤية والإنجاز».. الإسكان: 142.96 مليار جنيه لتنفيذ 788.82 ألف وحدة سكنية

وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال السبع سنوات الماضية في الفترة من يونيو 2014 و30 يونيو 2021، حيث بلغت تكلفة المشروعات التي تم وجار تنفيذها 1500 مليار جنيه.

ونفذت الوزارة 788.82 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 142.96 مليار جنيه، في حين جاري تنفيذ 347.34 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 286.26 مليار جنيه.

وشملت تلك الوحدات، 501 ألف وحدة إسكان اجتماعي تم تنفيذها، بتكلفة 88 مليار جنيه، و156.5 ألف وحدة سكنية جار تنفيذها، بتكلفة 48 مليار جنيه.

كما تضمنت الوحدات، 77.42 ألف وحدة إسكان متوسط (دار مصر، سكن مصر) تم تنفيذها، بتكلفة 23.35 مليار جنيه، و39.22 ألف وحدة جار تنفيذها، بتكلفة 12.23 مليار جنيه.

وشملت الوحدات أيضا، 7 آلاف وحدة إسكان متميز تم تنفيذها، بتكلفة 4.66 مليار جنيه، و77.7 ألف وحدة جار تنفيذها، بتكلفة 198 مليار جنيه.

فيما تم تنفيذ 8.1 ألف وحدة بإسكان جنة، بتكلفة 3.05 مليار جنيه، و23.12 ألف وحدة جار تنفيذها، بتكلفة 12.33 مليار جنيه.

في حين تم تنفيذ 195.3 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات غير الآمنة، بتكلفة 23.9 مليار جنيه، و50.8 ألف وحدة جار تنفيذها بتكلفة 15.7 مليار جنيه.

وبلغت التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة، 318 مليار جنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وقع على أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت بجميع ربوع مصر، ويضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية، وذلك خلال افتتاحه مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.