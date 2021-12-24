السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

يجب أن يكون الوالدين معًا.. كيف تنقل إلى طفلك خبر الانفصال؟

كيف تنقل إلى طفلك
كيف تنقل إلى طفلك خبر الانفصال

الأطفال لديهم قدرة هائلة على الشعور بكل الأمور التي تدور حولهم، لهذا السبب يجب على الآباء عادةً إخبار الأطفال بالتغييرات التي طرأت على حياتهم بهدوء وحذر، خصوصًا إن كان هذا الخبر هو خبر الانفصال.

بمجرد أن تقرر أنت وشريكك الانفصال، كيف تتحدث مع طفلك الصغير؟ ماذا يمكنك أن تقوله وتفعله لمساعدته على اجتياز هذه الأزمة بأقل خسائر نفسية ممكنة؟.. في السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي يمكن من خلالها إخبار الطفل، بحسب ماورد في موقع "psychologytoday".

أخبرهم فور الاتفاق:

الأطفال الصغار مدركون بشكل ملحوظ لكل الأشياء التي تحدث حولهم، قد تكون السرية أكثر ضررا من المعرفة في هذه الحالة، لأنها تؤدي إلى مزيد من الهموم على كاهل الطفل، لذلك فإن الإخبار أقصر طريق وخطوة أولى في تعافي الطفل.

اخبروا الطفل معًا:

أنتم كنتم في السابق عائلة، ويجب أن تبقى العلاقة هكذا أمام الطفل، ومن ثم في جلسة الاعتراف بقرار الانفصال، يجب أن يكون الأب والأم متواجدين معًا ويخبرا الطفل بالقرار سويًا، لكي لا يشكل ذلك الأمر أزمة كبيرة إذا ما قام أحد الطرفين بإبلاغه دون الآخر.

اختر الوقت المناسب :

لا تجري مناقشة الطلاق عندما يكون فرد أو أكثر من أفراد الأسرة متعبًا أو جائعًا أو بحاجة إلى التواجد في مكان ما قريبًا، قد تكون مناقشة قصيرة جدًا قد لا يكون لدى طفلك أي أسئلة ويريد فقط متابعة اللعب ولكن كن متاحًا في حالة رغبته في التحدث أو الصراخ أو الجدال أو البكاء.

أكد على حبك الدائم وحمايته:

أكبر مخاوف الطفل الصغير هو أنه سيفقد أحد والديهم أو كليهما، طمأن طفلك عدة مرات كلما أقتضت الضرورة أنك ستستمر في حبهم إلى الأبد، بغض النظر عن أي شيء ، وأنك ستحافظ عليهم بأمان.

كن محبا وهادئا وواثقا:

 دع العبء الخاص بك قليلا وتخلص من الغضب لديك، وتمتع بشيء من الحب والهدوء، فأطفالك يحتاجون منك أن تكون قويًا وواثقًا في تأكيداتك بأن كل شيء سوف يكون بخير.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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