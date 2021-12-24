الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من أكياس التبغ

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكن رجال الأمن الجمركى بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، من ضبط محاولة تهريب عدد أكياس التبغ بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

فبناءا على مذكرة سرية مقدمة من محمد ماهر فتحى المشرف على باب الزيرو الخاص بدخول وخروج الموظفين العاملين بمطار القاهرة الدولي بالاشتباه فى قيام عاملة بإحدى الشركات الخاصة بمطار القاهرة بتهريب أشياء مخالف أثناء خروجها من باب الزيرو  .

وتم تشكيل لجنة من محمد ماهر فتحى المشرف على باب الزيرو وهيثم محمد مأمور الجمرك لتفتيش حقيبتها فتبين وجود 52 عبوة تبغ غير خالصة الضرائب والرسوم  .

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 219 لسنة 2021 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

مطار القاهرة الدولي لقانون الجمارك تهريب عدد أكياس التبغ الشركات الخاصة بمطار القاهر رئيس مصلحة الجمارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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