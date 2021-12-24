«المسرح وقرينه».. إصدار جديد لقصور الثقافة لـ«أنتونان أرتو»

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة وعن سلسلة آفاق عالمية كتاب "المسرح وقرينه" للكاتب الشهير "أنتونان أرتو"، وترجمة الدكتورة الراحلة سامية أسعد، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53.

الكتاب أصدره جرجس شكري، أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة بقوله: "لا يحتاج أنتونان أرتو إلى تقديم، فهو الشاعر والرسام والرحالة والممثل ورجل المسرح الذي نادى في كتابه الأشهر (المسرح وقرينه) بمسرح جديد، أدان فيه المسرح الغربي، ورفض مسرح التسلية، ورفض الإخراج التقليدي".

غلاف الكتاب

أما عن "أنتونان أرتو"، فقد ولد في مرسيليا في 4 سبتمبر 1896 - وتوفي في باريس 4 مارس 1948، وهو شاعر سريالي وممثل، كما أنه ناقد وكاتب ومخرج مسرحي فرنسي.

وساهم في بلورة ما يعرف بمسرح القسوة في كتابه الخاص "المسرح وقرينه" الذي يعد المرجع الأول لتوجهه المسرحي، ويُعد "أرتو" امتدادًا طبيعيًا لاتجاهات رفض الواقعية والتمرد عليها، ولكنه ذهب إلى مدى أبعد من الذي ذهب إليه أصحاب اتجاهات مناهضة الواقعية.