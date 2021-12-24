«تموين الجيزة»: قرار الوزير يحسم معاينات مرحلة «جمعيتي» الرابعة

كشف المهندسة هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة تنتظر موافقة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للمتقدمين لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة، ليتم عمل المعاينات النهائية.

المعاينات النهائية تقوم على التشطيبات النهائية

وأوضحت غريب أن المعاينات النهائية لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة تقوم على الانتهاء من التشطيبات النهائية واختيار الألوان والسيراميك المناسب حسب ما تحدده الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضافت أن مشروع جمعيتي لشباب الخريجين هو المشروع الناجح الذي قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوسع فيه على مستوى المحافظات، حيث يقوم بتوفير فرص عمل للشباب الخريجين ما بين فرصتين إلى 3 فرص عمل.

وقالت إن مشروع جمعيتي يقوم باستلام السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال استعاضات تصل إلى 8 استعاضات شهريا.

وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن مشروع جمعيتي لشباب الخريجين هو أشبه بالمجمعات الاستهلاكية الصغيرة، حيث يقوم المشروع الواحد بتوفير السلع الأساسية والغذائية الحرة بأسعار مخفضة بنسبة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأكدت أن مشروع جمعيتي لشباب الخريجين خلال المراحل الأربعة يعمل على توفير كافة السلع التموينية للمواطنين بتوفير احتياجات المواطنين.

وأضافت أن هذا المشروع من مشروع جمعيتي لشباب الخريجين يعمل بالتوازي مع بدالي التموين لتوفير احتياجات المواطنين من السلع.