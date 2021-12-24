الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«معاكسة بألفاظ بذيئة».. التفاصيل الكاملة لمقتل شاب بالطالبية

جثة
جثة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الجمعة، التفاصيل الكاملة لمقتل شاب وسط الشارع بمنطقة الطالبية أمام صديقته، حيث تبين أنه أثناء سيرهما قام مسجل خطر بمعاكسة الفتاة ما أثار غضب المجني عليه وعاتب المتهم. 

وأضافت التحريات، أن الأمر تطور بين المتهم والمجني عليه من مشادة كلامية إلى مشاجرة، حيث عاتب الشاب المتهم بعد معاكسته لصديقته بألفاظ بذيئة وسط الشارع واشتبك الإثنين، حتى أنهى المتهم الأمر بإخراج سلاح أبيض "مطواة" من بين طيات ملابسه وغرسه في صدر الشاب وسط الشارع وأمام صديقته التي أطلقت صرخاتها فتجمع المارة ونقلوا الشاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته. 

وفرَّ المتهم هاربًا وسط الزحام، وعقب مرور عدة ساعات نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إلقاء القبض عليه وبحوزته أداة الجريمة وبمواجهته أقَّر بارتكاب الواقعة لمعاتبة المجني عليه له على معاكسة صديقته. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة واستمعت لأقوال صديقة المجني عليه وعدد من شهود العيان حول الواقعة.

تحريات الأجهزة الأمنية الجيزة قتل شاب الطالبية

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