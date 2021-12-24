الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مستشفى السلوم وقافلة مجلس الوزراء الطبية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة مستشفى السلوم  المركزى والتى تم الانتهاء من المنشآت وفرش الأثاث والأجهزة الطبية المختلفة مع التشغيل التجريبي حاليا  للتيسير على المواطنين، لتكون على أحدث طراز طبي مع تركيب الأجهزة الطبية الحديثة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاستعداد لاستقبال المرضى من الدول الشقيقة المجاورة. 

وتتكون المستشفى من بدروم وطابقين علويين بها جميع الأقسام منها ١٠ عيادات خارجية وعناية مركزة وعمليات، وإقامة للأطباء والممرضات ونظام إنذار وإطفاء ومراقبة على أحدث مستوى، وكذلك مفرمة ومحرقة مخلفات طبية سعة ٢٥ كجم، ومولد أكسجين يضخ بشبكة الغازات بالمستشفى. 

واطمئن محافظ مطروح خلال تفقده لعدد من الأقسام كوحدة الغسيل الكلوي على التيسير على المرضى بعد انتهاء معاناة مشقة السفر إلى مرسى مطروح، متفقدا غرف العمليات الجراحية والعناية وغيرها، مشددا على استكمال الأجهزة الطبية والخدمات المقدمة للمرضى وتوافر الأدوية، موجها وكيل وزارة الصحة بالتنسيق للإسراع في وصول كرسي عيادة الأسنان للمستشفى.

كما تفقد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح أعمال القافلة الطبية المجانية الشاملة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ والتى تجرى الكشف على أهالي السلوم خلال يومى الخميس والجمعة من خلال ١٥ تخصص طبي. 

 وقدم محافظ مطروح الشكر للقائمين على القافلة على الاهتمام والمشاركة في توفير الخدمات الطبية والكشف الطبى والعلاج وإدراج أي حالات للعمليات مجانا لأهالي السلوم، حيث قامت القافلة بالكشف أمس على نحو ١٣٥٠ حالة بعياداتها مع استكمال أعمالها اليوم الجمعة.

مجلس الوزراء الكشف الطبى محافظ مطروح مستشفي السلوم

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