«يوسف»: 12.5 مليار حصيلة التأمينات على العمالة غير المنتظمة بالمقاولات

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو لجنة التعويضات ومسئول بملف العمالة غير المنتظمة باتحاد لجنة فض المنازعات، إن قيمة حصيلة التأمينات سنويًا من صاحب العمل على العمالة غير المنتظمة قد تصل لنحو 12.5 مليار جنيه سنويًا، وبما يُعادل نسبة 2.5% قيمة حجم المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات.

وأوضح «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هذه القيمة تُقدر أن حجم العمل يزيد عن 500 مليار جنيه حجم الأعمال المنفذ لقطاع التشييد، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح أثناء افتتاح مشروعات بالصعيد بأن حجم الأعمال المنفذة بلغ نحو تريليون جنيه.