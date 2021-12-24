الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق «طنطا - كفر الشيخ»

جريدة الدستور

شهد طريق طريق "طنطا - كفر الشيخ" الدولى بمحافظة الغربية، إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي على الطريق.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص وإصابة عدد من الركاب.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل 7 أشخاص لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بالمستشفى.

تم رفع آثار الحادث من على الطريق وحرر محضرًا بالواقعة وتم تسيير حركة المرور مرة أخرى.

اصابة أمن أشخاص تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي على الطريق طنطا كفر

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