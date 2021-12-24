قبل الكريسماس.. أمن الجيزة يكثف تحرياته لضبط عصابة تروج المخدرات بالمنيرة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لضبط المتهمين بتمويل تشكيل عصابي تم ضبطه في الجيزة بالمواد المخدرة، حيث تم التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام لتحديد هوية المتهمين وضبطهم قبل الكريسماس لقيامهم بالتجهيز لبيع حشيش على عملائهم بالتزامن مع الاحتفالات.

واعترف 5 عاطلين من أفراد العصابة عقب ضبطهم في المنيرة الغربية، وبحوزتهم 107 فروش حشيش، أمام جهات التحقيق بأنهم تحصلوا عليها من عملائهم بإحدى المحافظات، وجلبوها إلى الجيزة لترويجها بين تجار التجزئة من زبائنهم، وأرشدوا عن هوية المتهمين بتمويلهم بالمضبوطات.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في واقعة ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 107 فروش من مخدر الحشيش بالمنيرة الغربية، أن المتهمين أحدهم يقيم بإمبابة، واخر بالعجوزة، وثلاثة بمنطقة الهرم.

واعترف المتهمين بحيازتهم المضبوطات لترويجها بين تجار التجزئة من عملائهم في أنحاء محافظة الجيزة، وأشاروا إلى أنهم ينقلون المضبوطات بواسطة سيارتين نقل وملاكي، لسهولة التنقل ولقاء عملائهم بعد التواصل معهم هاتفيا.

وأضافوا أنهم كانوا يستعدون للقاء عملائهم بطريق بشتيل، إلا أنهم فوجئوا برجال المباحث يلقون القبض عليه، وبحوزتهم المواد المخدرة، واعترفوا بحيازة مبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن وزن المضبوطات بلغ 11 كيلو من مخدر الحشيش، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.