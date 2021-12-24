تشكيل لجنة هندسية لمعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة سقوط أجزاء من عقار قديم دون حدوث إصابات وتسبب في تلف عدد من السيارات المتواجدة أسفل العقار، وضبط ملف العقار لفحصه، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة، وسؤال شهود العيان.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار بشارع صلاح الدين بمنطقة اللبان، دون إصابات وأسفر عن تلف عدد من السيارات المتواجدة أسفل العقار.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة ووضع حواجز حديدية حول العقار، وبالمعاينة والفحص تبيَّن أن العقار بناء قديم وصادر له قرار إزالة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.