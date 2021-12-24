الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية

عقار
عقار

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة سقوط أجزاء من عقار قديم دون حدوث إصابات وتسبب في تلف عدد من السيارات المتواجدة أسفل العقار، وضبط ملف العقار لفحصه، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة، وسؤال شهود العيان.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار بشارع صلاح الدين بمنطقة اللبان، دون إصابات وأسفر عن تلف عدد من السيارات المتواجدة أسفل العقار.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة ووضع حواجز حديدية حول العقار، وبالمعاينة والفحص تبيَّن أن العقار بناء قديم وصادر له قرار إزالة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية الكشف الطبى جابر مصرع انهيار الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه الجمعة 24-12-2021

تفاصيل الطرق البديلة بعد غلق مطلع «الدائري» القادم من ميدان المنيب

استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 بـ791 جنيهًا

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

بسبب أوميكرون.. شركات طيران عالمية تلغى رحلاتها عشية عيد الميلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخطط لمضاعفة عدد المستوطنين فى مرتفعات الجولان

استشهاد فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلى بالضفة المحتلة

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز فى المتوسط