محافظ مطروح يفتتح مسجد رياض الصالحين بالسلوم بتكلفة 4 ملايين جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الجمعة، مسجد رياض الصالحين بمدينة السلوم، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المدينة والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب الحالي ومهدي العمدة عضو مجلس النواب السابق، وعادل منصور رئيس مدينة السلوم.

محافظ مطروح يفتتح مسجد رياض الصالحين

وأدى محافظ مطروح صلاة الجمعة مع أهالي مدينة السلوم مقدما لهم التهنئة على افتتاح المسجد موجها بالالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحماية من الاصابة بكورونا.

وأوضح الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح أن بلغت مساحة المسجد 700 متر تشمل صحن المسجد ومصلى السيدات ومكتبة، ودورتي مياه للرجال وأخرى للسيدات.

وأضاف وكيل اوقاف مطروح، أن المسجد تم إحلاله وتجديده وفرشه بتكلفة 4 ملايين جنيه على نفقة وزارة الأوقاف، مؤكدا أن هذا هو المسجد الثالث الذي يفتتح في شهر ديسمبر بعد مسجد النور باجوش، والقبلتين بسملا احتفالا بالعيد القومي لمحافظة مطروح.

وعلى هامش الافتتاح كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس عبدالرحيم سليمان من مديرية أوقاف مطروح، لبلوغه سن التقاعد لجهوده في بناء المساجد بمديرية أوقاف مطروح.

محافظ مطروح يفتتح مسجد رياض الصالحين

جاء ذلك احتفالا بالعيد القومي لمحافظة مطروح السادس بعد المائة، والذي انتصر فيه أبناء مطروح على الإنجليز في معركة وادي ماجد عام ١٩١٥.

وكان قد افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، في ١٧ ديسمبر ٢٠٢١، مسجد القبلتين بقرية سملا شرق مدينة مرسي مطروح، بحضور الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

محافظ مطروح يفتتح مسجد رياض الصالحين





وقام أطفال القرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا من تعقيم أيدي المصلين قبل دخولهم المسجد، وتوعيتهم بارتداء الكمامات.