الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجم عنها وفاة 4.. تشكيل لجنة لفحص حادث انقلاب سيارة في «الأوسطي»

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

صرحت نيابة جنوب القاهرة، اليوم الجمعة، بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسطي بالقاهرة، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية لفحص السيارة.

و تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في الطريق الأوسطي، يفيد بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص، تبين وقوع حادث انقلاب سيارة، مما أسفر عنه مصرع 4 أشخاص ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

دفن 4 أشخاص انقلاب سيارة الطريق الاوسطي حادث مرورى

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