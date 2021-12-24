الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

8 أفلام من «القاهرة السينمائي» ضمن ترشيحات الأوسكار والجولدن جلوب 2022

فيلم
فيلم

أعرب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته باختيار عدد من الأفلام التي شاركت ضمن دورته الـ43، للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار وترشيحات الجولدن جلوب، لعام 2022.

تضمنت القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار الـ 94 لعام 2022، التي أعلنتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، 7 أفلام عرضت في المهرجان مرشحة في 5 فئات وهي كالآتي:

أفضل فيلم تسجيلي

فيلم "صعود Ascension " إخراج: جيسكا كينجدون | إنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية | عرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن قسم العروض الخاصة .

أفضل فيلم دولي

فيلم "لونانا: ثور داخل الفصل LUNANA: A YAK IN THE CLASSROOM"، إخراج: باو تشوينينغ دورجي | إنتاج: بوتان | عرض ضمن المسابقة الدولية "الدورة 41"

فيلم "قودي سيارتي Drive My Car"، إخراج: ريوسوكي هاماجوتشي | إنتاج: اليابان | عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة .

فيلم "خلية النحل Hive" إخراج: بليرتا باشولي | إنتاج: كوسوفو، سويسرا، ألبانيا، جمهورية مقدونيا | عرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة .

فيلم "صلاة من أجل المسلوبين Prayers for the Stolen"، إخراج: تاتيانا هيزو | إنتاج: المكسيك، ألمانيا، البرازيل | عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المسابقة الدولية .

أفضل مكياج وتصفيف شعر

فيلم "بيت جوتشي House of Gucci"، إخراج: ريدلي سكوت | إنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية | عرض لأول مرة في الشرق الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة.

أفضل موسيقى

فيلم "الملك ريتشارد King Richard"، إخراج: رينالدو ماركوس جرين | إنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية | عرض لأول مرة في مصر ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة.

أفضل أغنية أصلية

أغنية "Be Alive" من فيلم الملك ريتشارد .

فيما تضمنت الترشيحات الخاصة بالدورة الـ 79 للجولدن جلوب، والمقرر إقامتها في يناير المقبل، 4 أفلام عرضت في المهرجان مرشحة في 7 فئات كالآتي:

أفضل فيلم - دراما

فيلم الملك ريتشارد.

أفضل ممثل في فيلم درامي

ويل سميث - Will Smith عن فيلم "الملك ريتشارد".

أفضل ممثلة في فيلم درامي

ليدي جاجا - Lady Gaga عن فيلم "بيت جوتشي".

أفضل ممثلة مساعدة

أونجانو إيلز - Aunjanue Ellis عن فيلم "الملك ريتشارد"

أفضل أغنية

أغنية "Be Alive" من فيلم "الملك ريتشارد".

أفضل فيلم رسوم متحركة

فيلم "ابني ماد My Sunny Maad"، إخراج: ميكايلا بافلاتوفا | إنتاج: جمهورية التشيك، فرنسا، سلوفاكيا | عرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن قسم العروض الخاصة.

أفضل فيلم أجنبي

فيلم "قودي سيارتي – drive my Car".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF) .

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