الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الوزراء» يوثق «حياة كريمة» فى «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»

مدبولي
مدبولي

وثق كتاب "الرؤية والإنجاز .. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي انطلقت في يناير 2019؛ بهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مصري في 4500 قرية وتوابعها بتكلفة إجمالية أكثر من 700 مليار جنيه.
ووفقا لما تضمنه الكتاب فإن مشروع (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصري هو مشروع مصري 100% بالأيادي العاملة به والمواد المستخدمة فيه، حيث إنه لأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع.
ويقدم هذا المشروع خدمات تقدم لأول مرة بالقرى الأكثر احتياجًا وتشمل شبكات الغاز الطبيعي، وشبكات الاتصالات والألياف الضوئية، وخدمات الإنترنت فائق السرعة، والمجمعات الزراعية والمجمعات الخدمية المتقدمة للمصالح الحكومية. 
واستعرض الكتاب الإشادات الدولية والعالمية بالمبادرة الرئاسية، حيث تم إدراج مشروع (حياة كريمة) وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كما أشادت وحدة التنمية المستدامة بمنظمة الأمم المتحدة بمبادرة (حياة كريمة) لمساهمتها في التخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا من خلال تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، بجانب توفير العديد من فرص العمل.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وقع على أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت بجميع ربوع مصر، ويضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية، وذلك خلال افتتاحه مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

الرؤية والإنجاز مصر تنطلق حياة كريمه القطاع الخاص خدمات الانترنت المجمعات الزراعية

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وائل لطفي

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