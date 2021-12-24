الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطل ووالده في واقعة حقن مسجون بـ«ماء نار» بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل ووالده 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتعدي على مسجون أثناء جلسة محاكمته داخل إحدى القاعات، وإعطائه حقنه "ماء نار" أثناء نظر الجلسة.

كما قررت النيابة التحفظ علي الحقنة المستخدمه في الواقعة وإرسالها إلى الطب الشرعي لفحصها، وسرعة طلب تحريات المباحث عن الواقعة، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث محكمة جنايات الإسكندرية بالمنشية، يفيد بتعرض أحد المتهمين والمحبوس على ذمة إحدى القضايا لاعتداء من شخص مجهول ووالده أثناء تواجده بالمحكمة للنظر في جلسة محاكمته وتمكنت القوة الأمنية المخصصة لحراسة المحكمة من إلقاء القبض عليهم.

وبالفحص تبين من تحريات مباحث محكمة الإسكندرية أنه أثناء عرض المسجون على محكمة الجنايات للنظر في محاكمته لاتهامه في قضية قتل تعدي عاطل، أثناء تواجد والده على المسجون بحقنة بداخلها "مياه نار" وحاول إعطائها له بطعنه بها في الظهر إلى أن القوة الأمنية المكلفة بتأمين القاعة تمكنت من إلقاء القبض عليه وعلى والده.

وكشف التحقيق مع المتهم ووالده أن قيامهم بارتكاب الواقعة لأن المسجون قام بقتل شقيقه بمنطقة مينا البصل وعند علمهم بقيام المحكمة بعرضه على مستشفى الطب النفسي للكشف على قواه العقلية قرروا التخلص منه بحقنه مياه النار.

 تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

حقنة تحقيق قتل النيابة عاطل متهمين بعد حبس

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وائل لطفي

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