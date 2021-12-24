العربي للنشر تطرح «ذلك المريض.. عن مرضى غيروا حياة أطبائهم للأبد»

صدرت حديثا عن دار العربي للنشر والتوزيع، النسخة العربية لكتاب "ذلك المريض.. عن مرضى غيروا حياة أطبائهم للأبد"، من تأليف الكاتبة الهولندية إلين دي فيسر، وترجمة نهال نور، ضمن إصدارات العربي من الكتب المترجمة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من القصص الواقعية الإنسانية التي عايشها العديد من الأطباء والممرضون مع مرضاهم خلال حياتهم المهنية. بدأت فكرة هذا الكتاب من خلال سلسلة من الأعمدة الصحفية التي نشرتها الكاتبة في صحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية عام 2017 عن أطباء يتحدثون في كل عدد عن مرضى أثروا بهم وتركوا علامة في ذاكرتهم. ثم حققت الفكرة نجاحًا كبيرًا ولاقت إقبال متزايد من القراء الذين كانوا ينتظرون أعداد الصحيفة كل أسبوع لقراءة المزيد من القصص. لذلك قررت الكاتبة تجميع كل تلك القصص في الكتاب الذي كان من الكتب الأكثر مبيعًا في أوروبا.

من الأكيد أن الأطباء يمر عليهم خلال فترات عملهم الآلاف من المرضى الذين يحمل كل منهم ألمه الخاص، أحيانًا يقف خلف هذا الألم قصص مختلفة ما بين المفجعة، والصادمة، والملهمة، وبعضها المضحكة لكن يجمعهم أنها قصص استطاعت أن تخلد أصحابها في ذاكرة أطبائهم الذي عايشوا معهم هذا الألم، وعبروا بهم تلك الأزمة الصحية والنفسية.

عادةً لا بد أن يكون لدى من يعمل في المجال الطبي سواء الأطباء أو طاقم التمريض نوعًا من القواعد المهنية، وأنماط معينة من المشاركة الوجدانية والطبيعة النفسية حتى يتمكنوا من تحييد مشاعرهم في التعامل مع مرضاهم وذويهم، والأشخاص الذين يعانون ويتألمون، ويستطيعوا التجاوب العملي مع الكثير من المآسي الإنسانية والمشاعر السلبية والحزينة التي يلاقوها في عملهم يوميًا. لتجنب التأثر النفسي والمعنوي الذي من الممكن أن يمنعهم من أداء عملهم والتفاعل مع مرضاهم بصورة صحيحة.

يدور كتاب "ذلك المريض.. عن مرضى غيروا حياة أطبائهم للأبد"، حول المرضى الذين استطاعوا كسر هذا الحاجز النفسي بينهم وبين أطبائهم، وأحدثوا تأثيرًا كبيرًا على مشاعرهم وكانت لهم قصة ألهمت الأطباء في حياتهم وأحدثت فارقًا في مشوارهم العملي. يضم الكتاب العديد من الحكايات التي تحمس الأطباء إلى مشاركتها وسرد تجربتهم مع المريض الذي غيرحياتهم إلى الأبد.

يذكر أن الكاتبة "إلين دي فيسر"، هي صحفية هولندية ولدت في عام 1966، وتعمل في الصحيفة الهولندية "دي فولكس كرانت". في عام 2017 بدأت في تأليف هذا الكتاب، ومنذ بداية الفكرة حتى نشر الكتاب صار من الأكثر مبيعًا في هولندا ولقى ردود أفعال إيجابية من القراء والمتخصصين في الطب وغير المتخصصين.

ــ العرب والطاقة النووية

كما صدر حديثا عن دار العربي للنشر والتوزيع، "العرب والطاقة النووية".. البرامج النووية العربية والإسلامية، من تأليف الباحث العراقي دكتور ستار جبار علاي. والذي يذهب في مقدمته للكتاب إلي: أصبحت التكنولوجيا النووية وامتلاك قدراتها عاملًا مهمًا في تحديد مكانة الدولة وما يمكن أن تحصل عليه من مكاسب أو امتيازات في مواجهة خصومها والتهديدات الموجهة إلى نظامها السياسي، وهذا ما جعل من العديد من الدول تسعى إلى امتلاك التكنولوجيا النووية والاستفادة منها في مختلف المجالات.

إلا أن هذا السعي أصبح اليوم مشكلة كبرى للعديد من الدول وبات التهديد والوعيد لغة واضحة في محاولة لمنع أو قمع الدول الساعية لامتلاك هذه الطاقة أو محاولة الاستفادة منها، ومن هنا جاء هذا الكتاب عن العرب والطاقة النووية.

إن محاولة الإلمام بالأهداف من وراء البرامج النووية محاولة صعبة نوعًا ما، فالدول غالبًا لا تكشف عن أهدافها وطموحاتها بسهولة وخصوصًا إذا كانت تواجه تحديات وتهديدات من مختلف الأطراف التي تتخوف من هذه الطموحات والبرامج. إلا أن هذا الكتاب حاول الإحاطة ببعض الأهداف المعلنة عن البرامج النووية دون إغفال ما يمكن أن تنطوي عليه الطموحات إذا كانت بنوايا غير معلنة من مخاطر وتحديات آنية ومستقبلية.