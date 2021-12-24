الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة السياحة تعلن إجراءات التعاقد مع الشركات السعودية لتقديم خدمات المعتمرين

رحلات العمرة
رحلات العمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة، أن اعتماد عقود رحلات العمرة سيكون بنظام الـbdf عبر البوابة المصرية للعمرة، يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات النهائية بتعاقدات شركات السياحة مع نظرائهم السعوديين لبدء موسم العمرة.

وأوضحت الغرفة، فى منشور عمم على الشركات، أن الشركات السعودية الراغبة التعاقد مع الشركات المصرية لتقديم خدمات المعتمرين، ستقوم بإدراج بيانات الشركة المصرية فى العقد، كما أن الشركة السعودية ستقوم بإدراج العقد على البوابة المصرية للعمرة، لافتا إلى ضرورة أن يكون العقد مختومًا ويحمل توقيع الشركة السعودية، بالإضافة إلى اعتماد الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية إلى هذا التوقيع.

وأشارت الغرفة إلى أن الشركات المصرية الراغبة فى التعاقد مع أحد الشركات السعودية يتطلب عليها إخطارها بإدارج بيانات الشركة المصرية فى الخانات المخصصة لذلك فى العقد المبرم بينهم، بالإضافة إلى اعتماد الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية لتوقيع الشركة السعودية بالعقد، وذلك حفاظا على سرعة إنهاء إجراءات الشركات المنفذة لموسم العمرة المقبل. 

يشار إلى أن حكومة  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وافقت على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وقد استئنافت المملكة العربية السعودية الطيران المباشر مع مصر بداية من أول ديسمبر الجارى، وذلك بعد أن كان يتطلب على المسافرين إلى المملكة العربية السعودية من مصر بأن يقضوا فترة الـ14 يومًا بأحد الدول القريبة من المملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من الدخول إلى الأراضى السعودية، وقد اتخذت المملكة هذا القرار بعد تاكدها من استقرار الحالة الوبائية لفيروس كورونا داخل البلاد.

غرفة شركات السياحة البوابة المصرية للعمرة الشركات السعودية خدمات المعتمرين المملكة العربية السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

غرفة السياحة تعلن إجراءات التعاقد مع الشركات السعودية لتقديم خدمات المعتمرين

حتى الأموات لا يسلمون.. مستوطنون يحطمون شواهد قبور فلسطينية

مؤمن زكريا يكذب شائعة وفاته بصورة

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء وفاته

فرنسا تعلن تسجيل رقم قياسى فى عدد الإصابات الجديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى