غرفة السياحة تعلن إجراءات التعاقد مع الشركات السعودية لتقديم خدمات المعتمرين

أعلنت غرفة شركات السياحة، أن اعتماد عقود رحلات العمرة سيكون بنظام الـbdf عبر البوابة المصرية للعمرة، يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات النهائية بتعاقدات شركات السياحة مع نظرائهم السعوديين لبدء موسم العمرة.

وأوضحت الغرفة، فى منشور عمم على الشركات، أن الشركات السعودية الراغبة التعاقد مع الشركات المصرية لتقديم خدمات المعتمرين، ستقوم بإدراج بيانات الشركة المصرية فى العقد، كما أن الشركة السعودية ستقوم بإدراج العقد على البوابة المصرية للعمرة، لافتا إلى ضرورة أن يكون العقد مختومًا ويحمل توقيع الشركة السعودية، بالإضافة إلى اعتماد الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية إلى هذا التوقيع.

وأشارت الغرفة إلى أن الشركات المصرية الراغبة فى التعاقد مع أحد الشركات السعودية يتطلب عليها إخطارها بإدارج بيانات الشركة المصرية فى الخانات المخصصة لذلك فى العقد المبرم بينهم، بالإضافة إلى اعتماد الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية لتوقيع الشركة السعودية بالعقد، وذلك حفاظا على سرعة إنهاء إجراءات الشركات المنفذة لموسم العمرة المقبل.

يشار إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وافقت على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وقد استئنافت المملكة العربية السعودية الطيران المباشر مع مصر بداية من أول ديسمبر الجارى، وذلك بعد أن كان يتطلب على المسافرين إلى المملكة العربية السعودية من مصر بأن يقضوا فترة الـ14 يومًا بأحد الدول القريبة من المملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من الدخول إلى الأراضى السعودية، وقد اتخذت المملكة هذا القرار بعد تاكدها من استقرار الحالة الوبائية لفيروس كورونا داخل البلاد.