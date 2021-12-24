الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإنتهاء من تجهيز وحدة الرعاية المركزة بمستشفى مبرة المحلة

مستشفى
مستشفى

أكد الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي بالغربية، الانتهاء من تجهيز وحدة الرعاية المركزة بمستشفي مبرة المحلة، بقوة ١٥ سرير ووحدة الحضانات بقوة ١٨ حضانة. 


وأشار مدير الفرع  فى تصريح له، بأنه من المقرر تشغيل الوحدتين خلال الأسبوعين القادمين بعد الأعمال التجريبية على التشغيل، ويأتي هذا في إطار زيادة السعة الاستيعابية للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات ومرضى الرعايات والحضانات.


وأوضح جلال، أنه قد تم تجهيز وتشغيل وحدة الرعاية المركزة للأطفال بالطاقة القصوى بسعة ٦ أسرة لخدمة مرضى رعايات الأطفال، خلال الأسبوع المنصرم.


جدير بالذكر ، أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل تانك الأكسجين كتشغيل تجريبي، وتم الانتهاء من تركيب جهاز فرم النفايات والتشغيل التجريبي وتدريب فرق العمل لحين استكمال الاستلام النهائي والتشغيل بدءا من شهر يناير القادم.

 

الإنتهاء من أعمال تجهيز وحدة الرعاية المركزة مبرة المحلة ١٥ سرير الحضانات

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وائل لطفي

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