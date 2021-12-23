الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بريطانيا تحذر من أي اعتداء روسي على أوكرانيا سيكون «خطأً فادحاً»

وزيرة الخارجية البريطانية
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس

أدانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ما وصفته بـ "الخطاب الروسي العدواني والتحريضي ضد أوكرانيا"، محذرتاً من أن أي عملية عسكرية ستكون "خطأ استراتيجيًا جسيمًا".

وقالت تروس، في حديثها اليوم الخميس، الذي نقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "أدين خطاب الكرملين العدواني والتحريضي ضد أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي"، مشيرة إلى حلف الناتو تحالف دفاعي وتواصل أوكرانيا ضبط النفس في مواجهة الاستفزازات والعدوان الروسي.

وأضافت: "أي توغل روسي سيكون خطأ استراتيجيًا جسيمًا وسيقابل بقوة بما في ذلك عقوبات منسقة مع حلفائنا لفرض تكلفة باهظة على مصالح روسيا واقتصادها."

واختتمت تصريحاتها قائلة: "إن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا لا يتزعزع والسبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي بالنسبة لروسيا هو من خلال الحوار وأنا أرحب بحقيقة أن روسيا قد ألمحت إلى استعدادها للدخول في محادثات في يناير المقبل".

وزيرة الخارجية البريطانية الخطاب الروسي أوكرانيا الخارجية ليز تروس

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