حادث مرورى جديد.. مصرع شخص وإصابة 3 بالقرب من 15 مايو

شهد الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من مدينة ١٥ مايو جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حادثا مروريا جديدا، حيث لقى شخص مصرعه بينما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى والمتوفى إلى المشرحة لاستكمال الإجراءات القانونية، كما جرى الدفع بالأوناش المرورية لرفع آثار الحادث من الطريق عقب تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من مدينة ١٥ مايو، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفي، ونشر الخدمات المرورية بالطريق لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات، كما جرى إخطار النيابة العامة للتحقيق في الحادث بعد تحرير محضر.