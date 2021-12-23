محافظ القليوبية يشهد ختام الدورة التدريبية لمسئولي وحدات حقوق الإنسان

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ختام الدورة التدريبية التي نظمتها وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 20 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر 2021؛ بهدف تدريبهم على العمل المتعلق بحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر.

وأوضح محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، نشأة وتاريخ حقوق الإنسان، وأهم الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وآلية التعامل مع شكاوى المواطنين المعنية بحقوق الإنسان، والتعرف على منظومة حقوق الإنسان في الدولة المصرية، وإعطاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل مع طلباتهم وشكاواهم، مؤكدًا على فخره واعتزازه بالمشاركة في هذه الدورة التدريبية لتدريب أبناء المحافظة على التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

محافظ القليوبية يشهد ختام الدورة التدريبية

ومن جانبه، أعرب سيد حجازي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن سعادته لمشاركته في هذه الندوة، والتي تأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، مؤكدًا أن الدولة حاليًا تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وواجباتها، مضيفًا أن مصر تعمل دائمًا على دعم مسيرة حركة حقوق الإنسان العالمية وإعلاء قيم الاستقرار والتضامن والاعتزاز بالهوية الوطنية.

محافظ القليوبية يشهد ختام الدورة التدريبية

وهنأ المحافظ المتدربين لحصولهم على الدورة التدريبية لصقل مهاراتهم، مؤكدًا لهم على ضرورة تفعيل الجانب العملي لتلك الدورة التدريبية من خلال حسن استقبال ومعاملة الجمهور، مؤكدًا: يجب أن نبدأ بأنفسنا والعمل على حل مشاكل المواطن وتوفير سبل الراحة ونشر ثقافة حسن معاملة الجمهور وتطبيقها في مقارات عملهم، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لهذا الملف المهم.

وأشار الهجان إلى أن كل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وعلى رأسها مشروع حياة كريمة تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مبادرة "مشروعك" وجميع البرامج التنموية التي تقوم المحافظة بتنفيذها لصالح المواطنين تصب في خانة التمكين الاقتصادي والنهوض بأوضاع الأسرة المصرية ضمن المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان، وعلى النحو الذي توجه به دائمًا القيادة السياسية من كسب العيش والحياة الكريمة.

محافظ القليوبية يشهد ختام الدورة التدريبية

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير إلى المحاضرين بالدورة التدريبية على جهودهم المتميزة وحرصهم على أن يكونوا جزءًا من هذا البرنامج لنقل خبراتهم الكبيرة في مجال حقوق الانسان لمسئولي الوحدات بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه الدورة تندرج تحت مظلة محاور استراتيجية حقوق الإنسان والتي من بينها التثقيف وصقل مهارات العاملين بمجال حقوق الإنسان ليكونوا قادرين للتعامل مع هذا الملف الحيوي.

وفي نهاية الدورة، كرم الهجان المتميزين من الحاصلين على الدورة التدريبية متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في وحداتهم وأن يكونوا سفراء للمحافظة في هذا المجال، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد ومساعدة المحافظة في تطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشارك بالدورة التدريبية علي أبوعقيل السكرتير العام المساعد والمشرف على وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وعبدالله أحمد عبد الله عضو مجلس النواب، ونجلاء الفرماوي مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، ومحمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، وسيد حجازي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.