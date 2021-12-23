الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

هانى محروس يطرح برومو «شكشكة» لـ مصطفى حجاج

شكشكه
شكشكه

طرح المنتج هاني محروس، برومو أغنية جديدة للمطرب مصطفى حجاج تحمل اسم "شكشكة" من ألبوم "يا باي".

"شكشكة" من كلمات وألحان محمد يحيى وتوزيع چيزو وميكس وماستر هاني محروس، إنتاج "إن جي ميوزيك هانى محروس".

من جهة أخرى، تصدر المطرب مصطفى حجاج، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من طرح أغنيته الجديدة "ياباى"، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب».

أغنية "يا باي"، من كلمات الشاعر الغنائي محمد النادي، وهي من توزيع جلال الحمداوي، ومكس وماستر هاني محروس.

تستضيف المذيعة جيهان عبدالله، غدًا الخميس، الفنان مصطفي حجاج، في برنامجها الإذاعي «أجمد 7 الساعة 7»، عبر إذاعة «نجوم إف.إم»، وقناة «نجوم TV»، ليتحدث عن آخر أعماله وهي أغنية «ياباي» والتي تم طرحها مؤخرًا وحققت نجاحاً كبيراً عبر يوتيوب.

ويتحدث «حجاج» عن مشواره الفني مع المنتج هاني محروس، وكيف يتم تحضيره للأغاني التي يقدمها للجمهور، فضلا عن رأيه في المهرجانات الشعبية وهل من الممكن أن يقدم تلك النوعية يوماً ما؟، ويكشف «حجاج» عن حقيقة اتجاهه للتمثيل خلال الفترة المقبلة.

وأحيا المطرب مصطفى حجاج، مؤخرا، حفلين ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وقدم خلال الحفلين اللذين قدمهما في المحروسة ببوليفارد، عددًا من أشهر أغنياته.

وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرًا كليبا بعنوان "والله ما ينفع" عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد.

وتقول كلمات أغنية "والله ما ينفع": “والله ما ينفع ما تردش عليا.. عيب أنا مش صغير ايه المعاملة ديه.. إن كان عالحلاوة غلبت البقلاوة.. وإن كان عالغلاوة محدش بيك يتساوى.. اسمع منى بطل ما تردش عليا”.

https://www.instagram.com/hanymahrous99/tv/CX081MVl97I/?utm_medium=share_sheet

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