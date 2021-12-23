الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالتفصيل.. جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال 2021

علاج الادمان
علاج الادمان

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنفوجراف على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، يبرز مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023" وتقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2021 من خلال  المراكز العلاجية التابعة والشريكة.

 وبلغ عدد المراكز 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن، بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز علاجية جديدة تابعة للصندوق في محافظات "البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد"، كما تم افتتاح مركز تابع للخط الساخن  بمستشفى أحمد جلال العسكري بالهايكستب، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة كذلك افتتاح مركز للخط الساخن بمستشفى سوهاج للصحة النفسية بالتعاون مع وزارة الصحة.


 

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.66% بينما بلغت نسبة الإناث 5.34%.

واستعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن  للصندوق "16023"، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2021 لعدد 143 ألفا و833 مريضا "جديد ومتابعة" ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن، بعد افتتاح رئيس الجمهورية لـ3 مراكز علاجية جديدة تابعة للصندوق في محافظات "البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد"، كما تم افتتاح مركز تابع للخط الساخن  بمستشفى أحمد جلال العسكري بالهايكستب، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

كذلك جرى افتتاح مركز للخط الساخن بمستشفى سوهاج للصحة النفسية بالتعاون مع وزارة الصحة، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.66% بينما بلغت نسبة الإناث 5.34%.

مجهودات الخط لصندوق وعلاج الادمان خلال انفو جراف مجهودات الخط لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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