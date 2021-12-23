حبس علاء العفاسي 4 أيام لاتهامه بالنصب والشعوذة في الغربية

قررت نيابة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حبس دجال شهير يدعى علاء العفاسي، لمدة 4 أيام على ذمة تحقيقات اتهامه بالنصب على المواطنين وايهامهم بأنه معالج روحاني، وافتتاحه مركزا تحت عنوان مركز للتدريب النفسي بدون ترخيص وادعائه معالجة الأمراض النفسية وأعمال السحر وغيرها.

وكانت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى قد شهدت في الفترة الماضية قيام الدجال بادعاء قدرته على علاج أعمال السحر وفكها ، والعلاج الروحاني واستخدامه أشياء غريبة مثل جلود حيوانات وطلاسم ترسم بالدم على جدران سلالم منزله.

وباشرت النيابة التحقيق في محضر ضبطه، حيث قرر رئيس نيابة ثان المحلة حبس المتهم المذكور 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان والجيران .

وتم توجيه عدة اتهامات للمتهم أهمها انتحال صفة دكتور وباحث في العلوم وإدارة مركز تدريب غير مرخص قانونيا ومزاولة أعمال الدجل والشعوذه بداخله.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط المتهم حال تواجده داخل مركز التدريب المزيف وبحوزته طلاسم وأوراق وكتب تستخدم في أعمال الدجل والشعوذة وأدوات صوتية تستخدم في ما أطلق عليه العلاج الروحاني .

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بسماع أقوال شهود عيان والمبلغين من جيران المتهم والاستماع لأقوال المتهم في التهم الموجهة إليه.